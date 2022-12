Il nuovo trailer di The Last of Us di HBO è una girandola di emozioni

In occasione degli appuntamenti del TLOUnaCCXP, HBO ha pubblicato un nuovo trailer per il suo atteso The Last of Us, l’adattamento a serie TV della celebre saga di videogiochi firmata da Naughty Dog.

Il nuovo video, dalla durata di circa due minuti, vi permette di vedere in azione buona parte dei personaggi principali, con anche alcune creature per niente gradevoli che vedrete in azione e che richiamano piuttosto fedelmente quelle dei videogiochi.

Vi proponiamo il trailer di seguito nella nostra notizia. E siamo sicuri che il finale, con una “piccola” chicca che richiama The Last of Us – Part II, vi piacerà.

Ad accompagnare l’annuncio, Bella Ramsey – interprete di Ellie – si è detta davvero orgogliosa del ruolo che ha potuto avere in The Last of Us, affermando che Ellie stata «il più grande personaggio che abbia mai interpretato». Considerando che viene da lady Mormont, in Game of Thrones – che seppur di spalla è un personaggio molto amato dai fan – si tratta di una dichiarazione che colpisce nel segno.

Secondo l’attrice, Ellie fa qualcosa di davvero speciale quando «riesce a far ridere Joel». Anche Craig Mazin, showrunner già autore del premiatissimo Chernobyl, è intervenuto facendo sapere che «tutto quello che Neil Druckmann ha previsto per Joel ed Ellie è anche qui: spero siate pronti a vedere il vostro cuore che si spacca ancora e ancora».

“I hope you’re OK with your heart being broken over and over again…it’s all there with what @Neil_Druckmann created in the game…” – Craig Mazin on @BellaRamsey & Pedro Pascal as Joel and Ellie — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) December 3, 2022

La fedeltà ai videogiochi, però, non toglie che vedremo alcune sorprese: durante il panel, Mazin ha assicurato che i videogiocatori riconosceranno parecchie scene, ma saranno anche molto sorpresi da determinate cose – che ovviamente non vengono svelate nel corso della conferenza.

Nelle parole di Mazin:

«Ci saranno alcuni grandi momenti che i fan conosco già dal gioco e altre grosse sorprese che li entusiasmeranno!».

There are going to be moments fans know from the game and other big surprises that will blow fans away, according to Craig Mazin #TLOUnaCCXP #tlou — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) December 3, 2022

Fin dall’annuncio di questo adattamento, con Neil Druckmann stesso a fare da produttore, HBO non ha mai nascosto la sua grande ambizione. Anche il cast, con Pedro Pascal nei panni di Joel, puntava senz’altro in questa direzione.

A tal proposito, proprio Druckmann ha ammesso di aver pianto, emozionandosi nel rivedere certe scene nella serie TV, e di essere molto contento di come questa sia rimasta vicina al videogioco.

Manca ormai poco per vedere in azione Joel ed Ellie: la serie, di cui sono stati pubblicati da poco anche i poster ufficiali dei personaggi principali, esordirà in Italia su Sky e Now TV a partire dal 16 gennaio, in contemporanea con la messa in onda statunitense.