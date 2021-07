The Last of Us ispira un nuovo film (e il finale vi farà commuovere)

In attesa che arrivi la serie televisiva ufficiale, adesso i fan di The Last of Us potranno ingannare l’attesa con un film corto fan-made davvero impressionante.

Realizzato da un artista VFX che ha dato il proprio contributo a blockbuster come Deadpool 2 e Star Wars Episodio IX, Stay è un film ambientato ed ispirato all’universo di The Last of Us che include nuovi personaggi e un finale commovente.

Un film ufficiale era inizialmente nei piani di Sony e Naughty Dog, salvo poi aver deciso di cancellarlo in favore della serie televisiva, format ritenuto più adatto ad approfondire le tematiche del gioco.

Sembra inoltre che gli sviluppatori avessero in mente di realizzare un corto animato ufficiale dalla durata di 20 minuti, salvo poi aver deciso evidentemente di scartarlo.

Come riportato da GameSpot, Stay segue la storia di Emily e Sean, due sopravvissuti innamorati e che saranno impegnati nell’esplorare e fuggire dal molo di Santa Monica.

Nel film saranno alternati momenti in cui la coppia passa semplicemente del tempo insieme ad attimi carichi di tensione, in cui i personaggi dovranno scappare dai Clicker.

Non vi diremo come si concluderà questa storia fan-made per non rovinarvi l’esperienza, ma possiamo dirvi che il finale è decisamente struggente e richiamerà il gameplay visto all’interno dello stesso The Last of Us.

Il corto ha una durata di sette minuti ed è visibile gratuitamente su YouTube: ve lo proporremo di seguito.

Joshua Toonen, il responsabile del progetto, ci ha tenuto a sottolineare che si è trattato di una collaborazione tra 40 artisti e fan e che non si tratta di un film approvato da Naughty Dog.

In ogni caso, il risultato è sicuramente impressionante e contribuirà inevitabilmente ad aumentare l’interesse per la serie ufficiale prodotta da HBO.

Gli autori dello show hanno già avuto modo di confermare quante puntate avrà la prima stagione, oltre alla durata complessiva di ciascuna di esse.

Inoltre, il regista ha già confermato anche quando uscirà la serie di The Last of Us sugli schermi televisivi, rivelando ufficiosamente l’anno in cui potremo vederla.

Gli attori principali sono già stati scelti dalla produzione: un’immagine ha ritratto la famiglia di Joel della serie televisiva al completo.