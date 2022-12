Qualcuno ha visto la serie TV di The Last of Us: ecco la sua reazione

La serie HBO su The Last of Us promette di essere uno dei migliori prodotti destinati al piccolo schermo tra quelli ispirati a un videogioco, tanto che ora sono arrivati i primi commenti di chi l’ha vista.

Lo show racconterà, come sapete, la storia del primo capitolo (che trovate nel remake PS5 su Amazon), cercando di essere parecchio fedele al titolo sviluppato da Naughty Dog.

Ora, dopo che nel corso del TLOUnaCCXP HBO ha pubblicato un nuovo trailer per l’atteso adattamento della saga di videogiochi PlayStation, è ora il turno dei primi pareri della critica.

Ora, come riportato anche da VGC, sembra proprio che la visione della serie renderà entusiasta gran parte della fanbase, perlomeno stando alle parole di chi ha avuto modo di ammirarla in anteprima.

Come riportato anche da VGC, la critica di Vulture Roxana Hadadi ha twittato alcune brevi considerazioni sulla serie TV di PlayStation Productions e HBO.

In un tweet Hadadi avrebbe dichiarato che le sono voluti solo cinque minuti perché The Last of Us la conquistasse completamente.

Ma non solo: in un secondo post la donna ha scritto che la serie è dotata di una «forte energia in stile Blade II», in riferimento – immaginiamo – al film con Wesley Snipes.

extremely strong BLADE II energy. I am cackling with delight and overcome with emotional turbulence!! — ✍ roxana | ✊ zivar | ⚒️ hadadi (@roxana_hadadi) December 12, 2022

«Sto ridendo di gioia e sono sopraffatta dall’emozione», ha poi concluso la critica, confermando quindi un parere assolutamente positivo nei confronti della serie.

Ricordiamo che la visione della serie renderà decisamente più ricca anche l’esperienza videoludica su console, con elementi assenti nel videogioco originale.

The Last of Us arriverà nel corso dei primi mesi del 2023: in Italia lo show sarà trasmesso da Sky e dal suo servizio in streaming Now TV.

Se siete curiosi di scoprirne di più su una delle serie più attese del momento sappiate che abbiamo realizzato per voi un recap completo e in continuo aggiornamento con tutto ciò che sappiamo sullo show.