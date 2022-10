The Last of Us, «il primo Joel» parla dell’emozione di aver preso parte alla serie TV

HBO ha da poco mostrato il primo trailer dell’attesa serie TV su The Last of Us, prevista nei primi mesi del prossimo anno grazie anche alla partecipazione di Naughty Dog.

Lo show racconterà infatti la storia del primo capitolo (che trovate anche nel suo remake su Amazon) e promette di essere sicuramente fedele rispetto al videogioco omonimo.

Del resto, i primi video comparativi hanno messo in mostra un lavoro egregio, complice anche la partecipazione di attori del calibro di Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Ora, dopo aver ammirato il primo full trailer, l’attore originale di Joel nei videogiochi di The Last of Us, Troy Baker, ha parlato della collaborazione con Pedro Pascal e il resto del cast nell’adattamento di HBO.

Quando è stato confermato che HBO avrebbe adattato TLOU per una serie televisiva live action, molti si sono chiesti chi avrebbe sostituito gli attori Troy Baker e Ashley Johnson per questa nuova versione.

Fortunatamente, la HBO ha scelto attori del calibro di Pascal e Bella Ramsey, due star incredibilmente apprezzate. Tuttavia, è stato anche confermato che Baker e Johnson avranno nuovi ruoli nella serie HBO.

Sebbene questi non siano stati resi noti, Baker ha parlato con ComicBookMovie.com del periodo trascorso sul set e ha confermato di aver avuto modo di parlare con Pascal.

Baker non ha rivelato molto sul suo nuovo ruolo, ma ha vissuto un momento di riflessione su se stesso pensando al viaggio tra l’audizione per il gioco originale e la partecipazione a una serie di questa portata.

«Ho avuto una splendida conversazione con Pedro che conserverò fino a dopo la messa in onda della serie, quindi non ci sono spoiler a riguardo, ma posso sicuramente dire che il mio primo giorno sul set ho potuto dare un’occhiata a questa bellissima location… e ho dovuto darmi un pizzicotto», rivela Barker.

«Non potevo credere che fossimo lì. Se fossi tornato indietro di dieci anni e avessi detto: ‘Questa audizione in cui stai entrando per questo gioco… non hai idea del successo e dell’accoglienza che avrà da parte della gente. Oh, e sarai in Canada per girare una delle serie HBO più costose mai realizzate prima!”. Non ci avrei mai creduto».

Nel cast della prima serie, oltre a Pedro Pascal e Bella Ramsey, troveremo anche Elaine Miles, Lamar Johnson, Graham Greene, Anna Torv, Murray Barlett, Nico Parker, Keivonn Woodard, Storm Reid, Jeffrey Pierce, Gabriel Luna e Nick Offerman.

Avete letto che un’attrice non professionista sembra essersi voluta candidare per il ruolo di Dina, per un eventuale seconda stagione dello show?