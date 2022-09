The Last of Us, la serie sarà davvero uguale al videogame? Un video lo svela

Durante la giornata di ieri, in occasione del The Last of Us Day, HBO ha mostrato finalmente il primo trailer completo dell’attesissima serie TV su The Last of Us.

Il progetto televisivo, che racconterà la storia del primo capitolo (che trovate anche nel suo remake su Amazon), promette di essere uno dei progetti tratti da videogiochi migliori di sempre.

Difatti, non è un segreto che la serie punti ad essere molto fedele al videogioco, anche per quanto riguarda la colonna sonora originale.

Ora, dopo aver ammirato il primo full trailer rilasciato da poco, è il momento di visionare anche una video comparativa che mette a confronto lo show HBO al gioco Naughty Dog.

Lo YouTuber Speclizer ha infatti pubblicato un filmato della durata di poco più di due minuti, in cui confronta frame-by-frame il trailer rilasciato ieri con alcune sequenze di TLOU.

Le scene sono tratte sia dall’originale The Last of Us che dal remake disponibile da una manciata di settimane su console PlayStation 5 (e, prossimamente, anche su PC).

Poco sotto, nel player dedicato, trovate la video comparativa pubblicata da Speclizer.

Da quello che è possibile notare, la somiglianza tra la serie TV e alcune scene specifiche del gioco è realmente impressionante, sia per quanto riguarda la fedeltà di alcuni dialoghi, sia per quanto concerne la regia e il look di personaggi e ambientazioni.

La speranza è che l’intera serie di TLOU possa mantenere questo grado di fedeltà, andando quindi a posizionarsi come uno dei prodotti ispirati a un videogame migliori di sempre.

Nell’attesa di saperne di più, avete visto che in occasione del The Last of Us Day sono stati rilasciati anche alcuni “regali” per tutti i giocatori?

Nella nostra recensione di TLOU Part I vi abbiano del resto spiegato che «ciò che Naughty Dog ha fatto col nuovo engine, con tutti gli accorgimenti apportati, con le opzioni importate dal secondo capitolo e con lo svecchiamento di certe farraginosità, fa di questa ripubblicazione la versione migliore presente sul mercato.»