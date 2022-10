C’è un’attrice che vuole vestire i panni di Dina nella serie TV di The Last of Us

Pochi giorni fa, HBO ha mostrato il primo trailer completo dell’attesa serie TV su The Last of Us, prevista nei primi mesi del prossimo anno.

Com’è noto, lo show racconterà la storia del primo capitolo (che trovate anche nel suo remake su Amazon) e promette di essere davvero molto fedele al videogioco.

I primi video comparativi non hanno infatti deluso le aspettative, mettendo in mostra una serie quasi del tutto identica al titolo Naughty Dog.

Ora, dopo aver ammirato il primo full trailer, un’attrice non professionista sembra volersi candidare per il ruolo di Dina, per un eventuale seconda stagione dello show.

HBO sta realizzando una prima stagione e, se gli eventi della serie andranno come devono andare, si arriverà poco prima dell’inizio della Part II: ora, qualcuno ha deciso di farsi avanti per interpretare Dina, coraggiosa compagna di Ellie e personaggio chiave del sequel (il suo volto nel giocoèé basato su quello di Cascina Caradonna, giovane attrice americana di origini europee).

Athena Nickole ha condiviso un video su TikTok in cui si candida per il ruolo (via Games Radar). E sì, la giovane assomiglia proprio a Dina, tanto che la stessa Nickole ha spiegato che sua madre pensava che una foto di Dina nel gioco fosse in realtà uno scatto di sua figlia.

Non è chiaro se vedremo Athena Nickole nei panni di Dina in futuro, ossia quando la serie HBO verrà rinnovata per un’eventuale trasposizione di The Last of Us Part II. Ciò accadrà davvero? Solo il tempo ce lo dirà, anche se la cosa appare comunque piuttosto improbabile (è verosimile che la produzione sceglierà un nome più noto al pubblico per un personaggio di tale livello).

«Abbiamo le stesse orecchie», spiega Nickole. Il filmato mostra la giovane di fronte a una foto del personaggio di The Last of Us Part II, evidenziando quanto siano sorprendentemente simili in tutte le altre caratteristiche.

Nel cast della prima serie, oltre a Pedro Pascal e Bella Ramsey, troveremo anche Elaine Miles, Lamar Johnson, Graham Greene, Anna Torv, Murray Barlett, Nico Parker, Keivonn Woodard, Storm Reid, Jeffrey Pierce, Gabriel Luna e Nick Offerman.

Curiosamente, The Last of Us Part I nasconde un easter egg da un’altra serie TV, l’avevate notato?