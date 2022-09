The Last of Us, ecco il primo spettacolare trailer della serie TV

In occasione del The Last of Us Day, HBO ha mostrato finalmente il primo trailer completo dell’attesissima serie TV in sviluppo.

Il progetto che mira a ripercorrere il titolo Naughty Dog, che trovate anche nel suo remake su Amazon, è forse uno dei prodotti tratti da videogiochi più attesi degli ultimi anni.

Una serie che punta ad essere molto fedele al videogioco anche nelle sue atmosfere, perché la colonna sonora sarà curata dallo stesso autore del videogioco.

E proprio nel The Last of Us Day, l’evento che celebra il franchise ogni anno, è arrivato finalmente il primo sguardo completo alla serie TV di HBO.

Per fortuna abbiamo avuto un primo teaser della produzione, che ci ha permesso se non altro di cominciare ad immaginare come potrà essere lo show.

Ma il primo trailer completo è tutt’altra cosa, ed è davvero emozionante come potevamo immaginare.

Eccolo qui:

Per quanto riguarda l’Italia, The Last of Us sarà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW nel 2023.

Sarà distribuita in contemporanea con gli US, come d’usanza per tutte le serie evento di questo tipo.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

Nonostante sappiamo ovviamente che tipo di storia sia, ecco la sinossi ufficiale dello show:

«La storia di The Last Of Us si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Quello che inizia come un lavoretto facile si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere.»

Una nuova conferma che la serie TV sembra essere davvero molto simile al The Last of Us originale: guardare per credere.

Curiosamente, The Last of Us Part I nasconde un easter egg da un’altra serie TV, l’avevate notato?