The Last Of Us, il finale della serie nasconde un segreto meraviglioso

La prima stagione di The Last of Us è arrivata alla fine, e ora cominciano ad emergere tanti dettagli rimasti nascosti finora.

La serie ispirata all’omonimo titolo di Naughty Dog (lo trovate su Amazon) ha convinto il pubblico di tutto il mondo, puntata dopo puntata.

Il finale, in particolare, ha suscitato molte domande nel pubblico, e qualcuno ha tentato di capire se Abby sia comparsa o meno.

Finale che, tra l’altro, sarebbe potuto essere anche molto diverso rispetto a quello che è andato in onda. Quello che abbiamo visto, però, nasconde un grande segreto.

Un segreto che è letteralmente impossibile da scoprire, perché non è stato messo affatto in piena vista.

Come riporta Gamespot, infatti, l’attrice Ashley Johnson ha generato l’easter egg in questione, ma non era destinato a diventare pubblico.

In The Last of Us, il videogioco originale, Ellie scopre una nota di sua madre in cui le dice che vale la pena vivere la vita e che dovrebbe trovare il suo scopo e lottare per questo. Ashley Johnson ha reso quel biglietto reale, scrivendolo di suo pugno e mettendolo in tasca.

«Ho scritto quella lettera», ha dichiarato l’attrice: «L’ho tenuta in tasca come una sorta di promemoria per me stessa, per ricordare da dove viene questo personaggio e avere una sorta di storia di questo».

L’attrice che per la prima volta ha dato vita ad Ellie, per poi ridargliela “realmente” anche nella serie, ha cercato quindi di creare un legame più reale con quel personaggio così importante per lei.

Un legame diventato ancora più stretto grazie all’interpretazione di Bella Ramsey, per cui ha speso solo buone parole: «Sento che ci sono state così tante scene che sono state elevate grazie alle sue capacità e al suo talento.»

A questo proposito è interessante notare che anche il padre di Ellie è un personaggio che è stato inserito ufficialmente nella storia, sebbene non si sia ancora visto.

Mentre la stagione 2 non avrà paura di prendersi delle libertà, a quanto pare.