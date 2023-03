Abby appare davvero nel finale di stagione di The Last of Us? Arriva la risposta ufficiale

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us è finita, e i fan sono pronti a vivere le vicende della Stagione 2 in uscita prossimamente.

Lo show ha raccontato la storia del primo capitolo (che potete rivivere nel remake PS5 su Amazon), per nove episodi che hanno mostrato grande cura per i dettagli.

Ora, in attesa che esca l’edizione di The Last of Us 4K UHD Blu-ray – che promette circa 3 ore di contenuti speciali – emergono ora retroscena sulla Part II.

Come riportato su Games Radar, una recente teoria di The Last of Us relativa al personaggio di Abby è stata smentita da Neil Druckmann in persona.

Attenzione: questo articolo contiene spoiler per il finale di The Last of Us e per The Last of Us Part II: proseguite e vostro rischio.

Il finale di stagione di TLOU ha lasciato gli spettatori sconvolti per la decisione di Joel (Pedro Pascal) di salvare Ellie (Bella Ramsey) e per alcune delle nuove aggiunte alla narrazione del gioco.

L’episodio finale ha anche scatenato una serie di teorie da parte dei fan, tra cui alcuni pensano di aver visto un personaggio importante nascosto sullo sfondo.

Gli spettatori sono convinti di aver visto una figura oscura con una treccia di capelli nelle sequenze dell’ospedale: dato che nel videogioco di The Last of Us Part II scopriamo che Abby è effettivamente presente in quei momenti concitati, alcuni hanno pensato che potesse essere lei la “figura misteriosa” avvistata nel finale di stagione.

Tuttavia, interpellato su Kinda Funny, il co-creatore Neil Druckmann ha smontato la teoria. «Va bene, stroncherò una volta per tutte questa voce», ha risposto l’autore. «Non è Abby». Insomma, caso chiuso.

Del resto, Abby è sempre stata un personaggio molto discusso, così come è recente la notizia del fantacasting relativo all’attrice che sarà chiamata a interpretarla nella Stagione 2.

Restando in tema, un fan avrebbe notato un riferimento al personaggio in questione nascosto in TLOU Part I, più precisamente in Left Behind.