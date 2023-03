The Last of Us, il padre di Ellie esiste e gli autori lo confermano

Il finale di The Last Of Us di HBO ha introdotto la madre di Ellie, cosa che i due videogiochi non hanno mai fatto. Tuttavia, né la serie né i giochi hanno mai menzionato chi sia il padre.

Come saprete fin troppo bene, lo show ha raccontato la storia del capolavoro Naughty Dog (che potete vivere nel remake PS5 su Amazon a prezzo notevole), ripercorrendone personaggi e situazioni.

Ashley Johnson – nei panni di Anna – è infatti apparsa nell’episodio 9 uscito da pochi giorni, sebbene ora i dubbi siano tutti in direzione del papà di Ellie.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, sembra proprio che nei piani degli autori ci fosse il presupposto di svelare al pubblico chi sia il padre della ragazza.

Attenzione! Seguono spoiler su The Last of Us. Se non conoscete le vicende della serie e volete rimanere all’oscuro di ciò che vi aspetta, fermatevi qui.

Neil Druckmann ha rivelato che il flashback di Anna è la fine di una storia che avrebbe dovuto rivelare chi è il padre di Ellie, personaggio che al momento resta oscuro.

«C’era del materiale scritto per la mamma e il papà [di Ellie, n.d.R.] quando stavamo parlando con un altro studio di videogiochi per creare potenzialmente un intero gioco su Anna», ha spiegato Druckmann a Variety.

Le scene che mostrano la nascita di Ellie avrebbero dovuto apparire in un progetto separato e non sviluppato da Naughty Dog, sebbene Druckmann si è convinto che una parte della storia, almeno nel modo in cui l’aveva scritta, non valeva la pena di essere raccontata.

Craig Mazin, che ha aiutato Druckmann ad adattare TLOU per la TV, la pensava diversamente, e per questo motivo la sequenza della madre è stata aggiunta alla serie, sebbene gli autori sono stati riluttanti a dirci qualcosa sui piani relativi al padre di Ellie.

«Sono riluttante a dire qualcosa al riguardo, perché come ho scoperto ormai diverse volte, le storie che ritengo fallimentari e che non vedranno mai la luce, a volte vedono la luce», spiega Mazin.

Questo potrebbe significare che un giorno, che sia attraverso un The Last of Us Part III o nella seconda stagione dello show, il vero padre di Ellie possa essere rivelato.

È persino possibile che sia ancora vivo da qualche parte e che possa rintracciare Ellie, o viceversa. Non ci resta quindi che attendere e vedere.

