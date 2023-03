The Last of Us, la stagione 2 non avrà paura di essere diversa dai giochi

Con la prima stagione ufficialmente conclusa, The Last of Us si prepara a raccontare i primi dettagli delle prossime che, a quanto pare, si prenderanno delle libertà dai videogiochi.

La serie ispirata all’omonimo titolo di Naughty Dog (lo trovate su Amazon) continua a convincere il pubblico di tutto il mondo in ogni caso, puntata dopo puntata.

La prima stagione ha infatti inanellato una serie di record puntata dopo puntata, fino alla sua conclusione della scorsa settimana.

In questo momento HBO e Naughty Dog stanno pensando già alle prossime stagioni di The Last of Us, e a come verrà adattata la storia originale.

E, come riporta PC Gamer, sembra che gli showrunner si prenderanno delle libertà dai videogiochi di Naughty Dog.

Adattamenti del genere si prestano, in effetti, al rischio di essere quasi una fotocopia dell’opera originale. Questa prima stagione di The Last of Us di HBO riesce ad essere una buona via di mezzo, ma nelle prossime ci sarà più sperimentazione.

Tuttavia molti fan si sono lamentati di alcune libertà che si è presa HBO, come la amata/odiata puntata con Bill e Frank.

Parlando durante una conferenza stampa online prima del debutto del finale della prima stagione, lo showrunner Craig Mazin ha affermato la produzione non cambierà il proprio approccio alla seconda stagione, che a volte si discosterà dal gioco proprio come la prima stagione:

«La seconda stagione sarà diversa proprio come questa stagione è stata diversa dal primo gioco. A volte sarà radicalmente diversa, e a volte sarà a malapena diverso. Ma sarà diverso e sarà qualcosa di suo. Non sarà esattamente come il gioco. Sarà lo spettacolo che Neil e io vogliamo fare.»

Tuttavia, come ha specificato Neil Druckmann, rimane il fatto che non ci saranno invenzioni rispetto alla trama, e non si andrà oltre quanto visto nei videogiochi.

Potremo dunque aspettarci una stagione ben diversa dalla prima, non solo per le vicende narrate e i colpi di scena, ma anche per la presenza di molti più infetti e scene d’azione.