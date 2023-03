The Last of Us, i fan lodano l’episodio 8, ma secondo loro manca «qualcosa»

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us sta per arrivare al gran finale, sebbene ora è il momento di parlare dell’ottavo episodio uscito da poco.

La serie racconta la storia del gioco originale, ma c'è un dettaglio mancante che ha fatto storcere il naso ai fan.

Difatti, gli stessi fan che si sono accorti di un dettaglio nascosto del primo episodio hanno ora notato che nell’ottava puntata manca qualcosa.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, l’episodio 8 di The Last of Us di HBO, “When We Are in Need“, è andato in onda ieri sera e i fan hanno espresso forte disappunto per la mancanza di Infetti, non solo nell’episodio ma anche nella Stagione 1 in generale.

Attenzione! Seguono spoiler su The Last of Us. Se non conoscete le vicende della serie e volete rimanere all’oscuro di ciò che vi aspetta, fermatevi qui.

L’adattamento di The Last of Us è, in linea di massima, fedele al videogioco, ma include dei cambiamenti che rendono lo show sensibilmente diverso. Uno di questi cambiamenti nell’episodio 8 è l’omissione di una sequenza del gioco che vede Ellie e David combattere gli Infetti.

«Lo show mi sta piacendo molto, tuttavia la mia lamentela numero uno è la scarsa presenza degli Infetti», ha scritto un fan. «Mancano di nuovo gli infetti», ha scritto un altro spettatore.

Altri, invece, hanno difeso la decisione dello showrunner di tagliare la sequenza: «Mancano di nuovo gli Infetti perché non è una storia sugli Infetti», ha spiegato un fan.

«Gli infetti servono principalmente come meccanica di gioco, mentre in un film o in una serie TV sono più utili come espediente per la trama», ha aggiunto un altro appassionato.

A parte le opinioni divergenti sulla mancanza di Infetti, l’episodio 8 sembra essere sulla buona strada per diventare uno degli episodi più votati della prima stagione su IMDB. Anche se non ha ancora tanti voti come gli episodi precedenti, la puntata numero otto di The Last of Us ha attualmente una valutazione di 9,6 con quasi 10mila voti, che troppo male non è.

