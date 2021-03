The Last of Us Part II, scoperto easter egg per il “momento giraffa”

Un giocatore ha scoperto un easter egg in The Last of Us Part II che omaggia un’iconica scena del primo capitolo.

L’easter egg è dedicato al toccante “momento giraffa” di The Last of Us, quando Joel ed Ellie, dopo che la ragazzina è stata attaccata da David, vengono colti di sorpresa da una sorta di parco naturale in mezzo alle rovine urbane.

Questo momento ha lasciato così tanto il segno sulla community, che da lì in avanti Naughty Dog ha iniziato a proporne di simili in tutti i suoi giochi successivi, e lo stesso The Last of Us Part II ne ha alcuni piuttosto vicini.

Ebbene, la software house californiana non ha resistito e ha voluto omaggiare nel suo ultimo titolo una delle scene più riuscite del proprio palmares.

Come evidenziato dall’utente Reddit woahruben, il parallelismo appare evidente nel momento in cui il giocatore veste i panni di Abby, la seconda protagonista del nuovo capitolo.

La sequenza è omaggiata da un plastico posizionato verso la fine del gioco, all’interno dell’acquario in cui si svolge una porzione drammatica della storia.

Curiosamente, soltanto poche ore fa vi avevamo proposto un interessante viaggio alla (ri)scoperta dei momenti chiave del primo episodio della serie.

Non è una sorpresa il fatto che gli utenti, a distanza di quasi un anno ormai, stiano ancora scoprendo delle piccole grandi chicche in The Last of Us Part II.

In tanti, ad esempio, era sfuggita questa rara animazione in combattimento, segno della profondità del gioco realizzato da Naughty Dog.

Una profondità che emerge anche dalla cura risposta nel minimo particolare, come quello che vi permette di giocare a biliardo semplicemente con un’arma da fuoco.