The Last of Us episodio 6, i fan notano un «errore» sfuggito a molti

L’episodio 6 di The Last of Us si è rivelato particolarmente emozionante, sebbene a quanto pare qualcuno si è accorto di un vero e proprio errore registico presente al suo interno.

La serie ispirata al capolavoro di Naughty Dog (trovate il remake Part I su Amazon) ha infatti vari momenti emozionante, sebbene c’è stata una scena in particolare che ha colpito gli spettatori più attenti.

No, non parliamo della sequenza che ha visto Pedro Pascal piangere per davvero, bensì una sorta di “momento Starbucks” alla Game of Thrones che non è passato inosservato.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, un fan ha evidenziato un’inquadratura in cui si vedono distintamente alcuni membri della troupe della serie.

Se non avete notato l’errore sul set, non prendetevela più di tanto, visto che a quanto pare è piuttosto difficile da individuare: un fan ha però condiviso la scoperta con Neil Druckmann in persona.

«Episodio brillante. C’è qualcosa che potreste correggere, però. Si vede la troupe in questa inquadratura», ha twittato tale Scott Jones.

Se osservate attentamente lo screen allegato al tweet, vedrete infatti una manciata di membri della troupe sotto alcuni alberi innevati.

Brilliant episode. Something you might want to fix and reupload though. You can see the film crew in this shot. pic.twitter.com/GZ9Pp6AknL — Scott T. Jones Guitarist/Composer (@stjguitarist) February 20, 2023

Chiaramente, i tizi in questione cercano di rimanere nascosti, ma appaiono evidenti una volta che sono stati indicati. Druckmann non ha ancora risposto alla cosa ma, come ha sottolineato il fan, il bello della televisione di oggi è che l’errore può essere modificato anche dopo la messa in onda (come accaduto, appunto, anche con il bicchiere di Starbucks visto in un episodio di Game of Thrones).

Restando in tema, il sesto episodio di The Last of Us potrebbe aver fatto un’anticipazione molto importante legata nientemeno che alla Part II.

Ma non solo: l’attrice di Ellie Bella Ramsey si è procurata un’ecchimosi sul set della serie TV della serie HBO, a causa di un incidente.