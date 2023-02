The Last of Us, Joel «piangeva» davvero durante le riprese dell’episodio 6

L’episodio 6 di The Last of Us si è rivelato particolarmente emozionante, come del resto avevano predetto molti fan, soprattutto per via delle performance di Bella Ramsey e Pedro Pascal che hanno mostrato il profondo legame che ormai si è creato tra Ellie e Joel.

Le due star sono infatti riuscite a identificarsi perfettamente con i personaggi del capolavoro di Naughty Dog (trovate il remake Part I su Amazon), ma c’è stata una scena in particolare che ha colpito profondamente non solo i fan, ma anche la stessa regista della sesta puntata.

Nel corso dell’episodio che sembra aver gettato le basi anche per la seconda stagione e Part II, a partire dalla possibile introduzione di uno dei personaggi più importanti, c’è stato infatti un momento toccante che ci ha permesso di dare uno sguardo più ravvicinato alle emozioni di Joel.

In un’intervista rilasciata a Variety, la regista Jasmila Žbanić — che ha diretto proprio l’episodio 6 — ha svelato che quella che si vedeva sul set non era una semplice interpretazione: Pedro Pascal si è messo davvero a piangere durante le riprese di quella scena.

Attenzione: da questo momento troverete spoiler sull’episodio 6 di The Last of Us. Se non avete ancora visto la puntata e non volete rovinarvi la sorpresa, sconsigliamo di proseguire la lettura.

La scena più emozionante è sicuramente quella successiva all’incontro tra Joel e Tommy a Jackson: dopo una discussione avvenuta tra i due, il protagonista si apre con il fratello e rivela tutte le sue fragilità, supplicandolo di prendere Ellie con sé per proteggerla.

Una scena apprezzata non solo per l’importanza in tutta la storia di The Last of Us, con Ellie che decide immediatamente di restare con Joel nel momento in cui le viene offerta la scelta, ma anche per l’interpretazione di Pedro Pascal, visibilmente con gli occhi lucidi.

Secondo quanto raccontato dalla regista, questa scena è stata particolarmente emozionante per l’attore che è finito con il piangere davvero durante ogni ripresa:

«Ho notato che ogni volta che ripetevamo la scena, Pedro piangeva. Non era davanti alle telecamere, ma piangeva perché stava dando tutto sé stesso al partner per permettergli di recitare. È davvero generoso per un attore arrivare a fare così tanto. Hanno anche suggerito alcune modifiche, perciò la scena è stata davvero profonda per entrambi. […] È una scena davvero emozionante per Pedro».

La stessa regista ha poi confessato di essere rimasta così colpita dalle emozioni trasmesse durante il set che anche lei ha avuto attimi in cui si è messa a piangere da dietro le telecamere: la relazione tra Ellie e Joel, così come quella del protagonista con suo fratello, è stata infatti trasmessa perfettamente dagli attori e in modo sincero, rendendo difficile non emozionarsi dal vivo.

Un’ulteriore conferma, qualora ce ne fosse bisogno, che a contare davvero non sono gli «zombie» — parola tra l’altro bandita dall’intero set — ma i rapporti umani tra i diversi protagonisti della storia. E le prossime puntate, che ci avvicinano sempre di più al finale della prima stagione, potrebbero diventare ancora più emozionanti.