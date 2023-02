The Last of Us, Bella Ramsey si è infortunata durante le riprese

Continuano a emergere curiosità sulla prima stagione della serie HBO su The Last of Us, a conti fatti lo show più chiacchierato del momento.

La serie racconta la storia del gioco Naughty Dog (che potete trovare su Amazon a prezzo basso), inclusi i personaggi principali dell’avventura, ossia Joel ed Ellie.

Ora, dopo le ultime curiosità circa il Bloater comparso nel quinto episodio (e che ha visto l’impiego di uno stuntman alto due metri) arrivano altre curiosità e retroscena sui lavori.

Come riportato anche da GameSpot, Bella Ramsey si è procurata un occhio nero durante le riprese di un’epica sequenza della serie.

L’attrice di Ellie Bella Ramsey si è procurata un’ecchimosi sul set di The Last of Us di HBO, a causa di un incidente durante una sequenza cruciale.

Parlando con IGN US, Ramsey ha raccontato di essersi fatta male durante la sequenza dell’Episodio 5 in cui Ellie lotta per la sua vita cercando di sfuggire alle orde di Clicker.

«È stato incredibilmente stressante, ma in un modo che è stato fantastico. Mi sono fatta tanti lividi. A un certo punto ho avuto un vero e proprio occhio nero», ha raccontato Ramsey.

If you’re gonna do three weeks of nights on a fabricated cul-de-sac, do it right. #RUN pic.twitter.com/0DtGXW3cqu — Bella Ramsey (@BellaRamsey) February 15, 2023

Ramsey è stata colpita all’occhio da un Clicker che si agitava durante una sequenza di morte. «Accidentalmente, il poveretto mi ha colpita in un occhio. Ne ero così orgogliosa [dell’occhio nero]. Mi sono divertita molto.» Insomma, al netto di tutto, poteva andare molto peggio.

