The Last of Us Day 2022, tanti regali e un assaggio della serie TV

Oggi è il The Last of Us Day, ossia il giorno – divenuto ormai una ricorrenza – durante il quale si festeggia la saga Naughty Dog divenuta con gli anni un vero cult.

La storia di Ellie e Joel (che potete trovare anche su Amazon a prezzo scontato) ha sicuramente lasciato un segno nell’industria dei videogiochi, così come il sequel ufficiale.

Nelle scorse ore Neil Druckmann in persona aveva stuzzicato i fan via Twitter, lasciando intendere che avremmo a breve avuto interessanti novità.

Ora, come riportato sul sito ufficiale dello sviluppatore, sono iniziati i festeggiamenti con tutta una serie di regali a tema, oltre a uno sneak peak della serie TV targata HBO.

La prima serie di omaggi è una divertente serie di GIF realizzate da vari animatori e designer di Naughty Dog, le quali prendono spunto da film e serie TV divenute leggendarie col tempo (le trovate qui) come Alien 3 e Shining.

Inoltre, l’artista digitale David Blatt ha riletto la key art ufficiale di The Last of Us Part I dando vita a un bellissimo wallpaper disponibile in numerosi formati, sia per PC desktop che per mobile, da scaricare ovviamente gratuitamente (la trovate anche poco sopra, allegata alla notizia).

Ma non solo: Naughty Dog ha deciso di stuzzicarci con un piccolo assaggio della serie TV, un breve video di appena 4 secondi in cui vediamo il logo di HBO ma con in sottofondo il rumore classico e terrificante dei clicker.

To the edge of the universe and back…@TheLastofUsHBO pic.twitter.com/d0PGEPbIjW — Naughty Dog (@Naughty_Dog) September 26, 2022

«Ai confini dell’universo e ritorno», recita la frase che accompagna il post. Non è da escludere quindi che nelle prossime ore non possa essere rilasciato altro, magari un full trailer con data di uscita dell’episodio pilota.

Di recente potrebbero inoltre arrivare altri dettagli sulla modalità multiplayer di The Last of Us Part II, la quale avrebbe di recente svelato l’ambientazione principale.

Nella nostra recensione di TLOU Part I vi abbiano del resto spiegato che «ciò che Naughty Dog ha fatto col nuovo engine, con tutti gli accorgimenti apportati, con le opzioni importate dal secondo capitolo e con lo svecchiamento di certe farraginosità, fa di questa ripubblicazione la versione migliore presente sul mercato.»