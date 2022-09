The Last of Us Part I nasconde un easter egg di una famosa serie TV

The Last of Us Part I è un remake, nonostante quanto sostengano i detrattori, del titolo originario per PlayStation 3, e a quanto pare nasconde ancora easter egg.

Il titolo ha fatto parlare di sé anche per la questione prezzo, che su Amazon probabilmente si abbasserà presto, che ha tenuto banco per settimane.

Anche per le sue edizioni speciali che, come hanno scoperto amaramente alcuni giocatori, sono state spedite senza troppa cura per l’imballaggio.

E non è servito neanche mostrare il lavoro fatto sulla costruzione dei personaggi per dare valore al grande lavoro di Naughty Dog.

Ma se siete fan delle sit-com probabilmente potrete rivalutare The Last of Us Part I, dopo aver visto l’omaggio che è stato inserito nel gioco.

Come riporta IGN US, una delle location del gioco è stata ricostruita per somigliare fortemente all’ufficio di The Office, la serie TV con Steve Carrell.

Nella sezione del gioco ambienta a Pittsburgh, è possibile entrare in un edificio che sembra identico al set della sit-com.

Nel video qui sotto potete vedere la scrivania di Pam, l’ufficio di Michael e la porta d’ingresso della Dunder Mifflin, completa di divano:

Potrebbe trattarsi solo di una incredibile coincidenza, ma alcuni giocatori riportano che quella zona era diversa nella versione originale del gioco.

Cambiarla, e farla somigliare proprio a quella di una delle comedy più famose di sempre, non deve essere un caso.

Nel caso non conosciate la serie o non vi ricordiate come è fatto l’ufficio guidato da Micheal Scott, potete farvi un’idea con questo dietro le quinte:

A questo punto siamo abbastanza sicuro che Pittsburgh ha un pezzettino di Scranton, la città della Pennsylvania dove è situata la filiale della fittizia Dunder Mifflin di The Office.

A proposito di serie TV, quella di The Last of Us ad opera di HBO sembra essere a buon punto, e forse potrebbe uscire davvero presto.

Sicuramente non vediamo l’ora di ascoltare la colonna sonora, che ancora una volta sarà ad opera di Gustavo Santaolalla.