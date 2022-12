The Last of Us serie TV, nuove scene inedite in attesa dell’uscita

La serie HBO su The Last of Us si avvicina giorno dopo giorno, con la promessa di essere uno dei migliori prodotti destinati al piccolo schermo migliori di sempre tra quelli ispirati a un videogioco.

Lo show, come noto, racconterà la storia del primo capitolo (che trovate nel remake PS5 su Amazon), cercando di essere parecchio fedele al gioco Naughty Dog.

Ora, dopo che nel corso del TLOUnaCCXP HBO ha pubblicato un nuovo trailer per l’adattamento della saga PlayStation, è ora il turno di nuove immagini inedite davvero molto interessanti.

Come riportato da Games Radar, infatti, con l’avvicinarsi della data di uscita è il momento per ammirare altri spezzoni dall’attesa serie dedicata a TLOU.

Mentre la data di uscita di gennaio per The Last of Us si avvicina rapidamente, HBO ha rilasciato un nuovo assaggio dell’attesissima serie.

Due nuovi spot televisivi mostrano il Joel di Pedro Pascal e l’Ellie di Bella Ramsey in grave pericolo. La prima breve clip inizia con Joel che stabilisce alcune regole di base, in vista del loro viaggio nell’America post-apocalittica.

«Se vieni con me, ci sono delle regole che devi seguire, è chiaro?», dice l’uomo. Al che Ellie risponde: «Quello che dici, va bene». Sembra che l’istruzione principale che le darà sia “corri“, mentre si allontanano dalle esplosioni e dalle creature che li inseguono.

Il secondo spot televisivo inizia invece con uno sguardo alla vita precedente di Ellie, che dice: «Tutti sono morti o mi hanno abbandonata».

Ci sono anche alcune immagini degli altri personaggi presenti nello show: si vede il Bill di Nick Offerman che si toglie la maschera, mentre Katheen, il nuovo personaggio di Melanie Lynskey, sembra preoccupata.

A fronte di ciò, sembra proprio che la visione della serie renderà entusiasta gran parte della fanbase, perlomeno stando alle parole di chi ha avuto modo di ammirarla in anteprima.

Se siete curiosi di scoprirne di più sulla serie più attesa del momento sappiate che abbiamo realizzato per voi un recap completo e in continuo aggiornamento con tutto ciò che sappiamo sullo show.