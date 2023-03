The Last of Us, Bella Ramsey spiega che il suo «esercito gay» la protegge dagli hater

La serie HBO su The Last of Us arriverà al gran finale della prima stagione tra pochissimi giorni, sebbene a quanto pare le polemiche non si placano.

La prima serie, che racconta la storia del primo videogioco (che trovate nel remake PS5 su Amazon) ha messo quasi tutti d’accordo, tranne alcuni hater del web che hanno continuato a dare addosso in primis a Bella Ramsey, interprete di Ellie.

La Ramsey ha avuto modo di parlare della sua interpretazione, ammettendo di aver sentito Ellie vicina a sé stessa come personaggio fin da subito e scegliendo di sfidare le critiche ricevute da una parte di pubblico.

Ora, come riportato anche da The Gamer, sembra proprio che l’attrice sia stata difesa nell’Internet da un vero e proprio «esercito gay», come da lei stessa definito.

Se avete tenuto d’occhio alcune delle reazioni più esplicite a certi episodi di The Last of Us, saprete benissimo che ci sono diverse persone omofobe che hanno mal pensato di prendere di mira la serie di successo HBO, per via di alcune tematiche apertamente LGBTQ+.

L’episodio 7, che trattava il DLC Left Behind del gioco, è stato ad esempio bombardato da recensioni negative per aver mostrato la relazione tra Ellie e Riley (tanto che la versione mediorientale dello show ha persino tagliato il loro bacio sullo schermo).

Ma non solo: prima ancora, anche la storia d’amore tra Bill e Frank vista nell’episodio 3 ha ricevuto una reazione simile da parte di una certa fetta d’utenza.

Tuttavia, secondo l’attrice di Ellie, sembra esserci infatti un vero e proprio esercito gay che la sostiene online, difendendola dai troll e non solo.

In un’intervista rilasciata al podcast The Last of Pods di Comicbook.com, la Ramsey ha rivelato di essere a conoscenza del review bombing, spiegando che il tutto è stato però “soffocato” dai suoi sostenitori.

«Ho giurato a Craig Mazin che non avrei guardato i commenti e mi sembra di aver infranto un po’ quel giuramento nelle ultime due settimane», ha ammesso Ramsey.

«Sono consapevole che su Twitter c’è un esercito di gay che sostiene me ed Ellie. Sono molto più rumorosi delle persone che ancora lo odiano, o che odiano lo show, i troll omofobi».

Purtroppo, nonostante le buone intenzioni, la strada – prima di debellare completamente una certa utenza tossica dal web e dai social – è ancora molto lunga.

