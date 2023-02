The Last of Us, la serie TV sta causando problemi seri anche ai content creator dei giochi

La serie TV di The Last of Us si è rivelata incredibilmente fedele ai giochi originali, non solo in termini della rivisitazione delle scene più iconiche ma anche per l’utilizzo delle più iconiche tracce musicali della produzione di Naughty Dog.

Dato il grande successo ottenuto dallo show di HBO, la casa di produzione ha però deciso di aggiornare il copyright per siti come Twitch e YouTube, causando non pochi problemi a chi vorrebbe semplicemente realizzare video a tema con i videogiochi originali (trovate The Last of Us Part I su Amazon).

MP1st segnala infatti che nelle ultime ore sono arrivate molteplici segnalazioni dai content creator su YouTube, che nelle scorse ore si sono ritrovati improvvisamente con numerosi video demonetizzati a causa di presunte violazioni del copyright.

Uno dei casi più eclatanti è sicuramente quello riportato dallo youtuber Speclizer, che si è ritrovato improvvisamente dai 40 ai 50 video colpiti per violazioni di copyright, anche su filmati che erano semplici playthrough del gioco originale.

Molti fan ricorderanno il content creator per aver mostrato la convincente mod che trasformava la Ellie di The Last of Us Part II in Bella Ramsey, immaginando così quale potrebbe essere il look della protagonista nella seconda stagione.

Lo youtuber è specializzato nel realizzare video che svelano segreti nascosti e approfondimenti per i videogiochi realizzati da Naughty Dog: dopo le ultime modifiche al copyright, adesso è stato costretto a prendere provvedimenti dopo essersi visto quasi un intero catalogo venire improvvisamente colpito.

About 40-50 videos of mine just got striked for using TLOU music, it's crazy that you can't even upload a playthrough without it being striked now. Guess I need to be extremely careful with having any TLOU music in my TLOU videos… #TheLastOfUs pic.twitter.com/LHGw6lfx80 — Speclizer (@Speclizer_) February 25, 2023

Speclizer ha confermato che il problema nasce dall’utilizzo della musica — proveniente dai videogiochi, dato che la serie TV non era ancora neanche uscita — che evidentemente sta venendo colpita in modo più aggressivo dopo gli ultimi aggiornamenti.

I content creator che si sono ritrovati improvvisamente vittima di questi problemi ora sono costretti o a silenziare interamente i video oppure sostituire le musiche originali tramite l’editor integrato di YouTube.

Insomma, un bel problema che sembrerebbe essere stato causato proprio dal grande successo ottenuto dalla serie TV: vedremo se Naughty Dog e Sony interverranno per risolvere questa situazione. Nel frattempo, suggeriamo la massima cautela a chiunque voglia trasmettere in streaming i videogiochi o anche solo realizzare video a tema.

Restando invece in tema con la serie, il successo ottenuto dalla produzione HBO è stato così sorprendente che gli autori Craig Mazin e Neil Druckmann hanno promesso di farsi un tatuaggio molto particolare.

Un successo che non è però riuscito a nascondere alcune piccole sviste presenti nell’episodio 6, prontamente corrette “di nascosto” nelle scorse ore e non più visibili.