The Last of Us, attrice vuole il “suo” spin-off: «facciamolo»

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us è arrivata a conclusione, sebbene già si parla delle stagioni successive e non solo.

Lo show ha raccontato la storia del primo capitolo della serie videoludica (che potete vivere anche nel remake PS5 su Amazon), per nove episodi che hanno messo sul piatto un gran numero di personaggi, anche inediti.

In attesa che esca l’edizione di The Last of Us 4K UHD Blu-ray (che promette circa 3 ore di contenuti speciali), un’attrice ha espresso la volontà di tornare.

No, non parliamo dell’eventuale volto che impersonerà (forse) Abby, ma di Merle Dandridge, la quale vorrebbe uno spin-off su Marlene.

Attenzione, da ora troverete alcuni piccoli spoiler su The Last of Us: proseguite a vostro rischio e pericolo.

Con la conclusione della prima stagione di The Last of Us della HBO, i fan del videogioco sono ora in attesa di ciò che sarà, visto che il meglio deve ancora venire.

Sebbene Marlene sia stata uccisa nell’episodio di domenica, l’attrice Merle Dandridge (che interpretava Marlene anche nel videogioco) ha dichiarato a TheWrap che sarebbe disposta a continuare a esplorare il background del suo personaggio e l’amicizia con Anna in un potenziale spin-off.

«Facciamolo», ha reso noto Dandridge. «Penso che, onestamente, tutti i personaggi siano disegnati in modo così bello e profondo. C’è l’opportunità, credo, in ogni aspetto di questo mondo di andare un po’ più a fondo, l’abbiamo appena sfiorata con la storia di Bill e Frank, ma c’è così tanto».

E ancora: «Ogni personaggio e ogni situazione sono così meravigliosamente collegati nel tessuto e le esperienze di tutti, anche dei personaggi minori, hanno enigmi morali così difficili da affrontare in questo mondo. Poi, come hanno fatto ad arrivare a questo punto nella post-emergenza? Cosa hanno dovuto sacrificare, attraversare, vivere? Che cosa hanno visto? Ci sono così tanti orrori innominabili per loro che sono riusciti a sopravvivere fino a questo momento che abbiamo un sacco di terreno da coprire e penso che la HBO lo sappia e spero che si appoggi a questo».

Staremo a vedere se le parole di Merle Dandridge verranno prese in considerazione da Neil Druckmann e Craig Mazin, sebbene al momento sia stata confermata solo la Stagione 2 della serie principale.

Restando in tema, alcune settimane fa Victoria Grace ha dichiarato che le piacerebbe interpretare il suo personaggio visto nel videogame anche in The Last of Us Stagione 2.

Infine, una recente teoria di The Last of Us relativa al personaggio di Abby è stata da poco smentita da Druckmann in persona,