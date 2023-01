The Last of Us, anche il secondo episodio della serie è da record

The Last of Us ha da poco iniziato la sua marcia su HBO con l’attesissima serie tv, che dopo il primo episodio da record si porta a casa anche un secondo episodio fenomenale.

Lo show tratto dall’amatissimo titolo Naughty Dog, che potete recuperare anche in versione rivista e corretta su Amazon, è sicuramente una delle storie più attese dell’anno.

Se non è altro è un fenomeno mediatico, tanto da aver spinto anche le vendite del videogioco originale a tanti anni di distanza.

La serie di HBO ha iniziato a collezionare record ancora prima di uscire, e dopo il primo episodio il trend sembra confermarsi puntata dopo puntata.

Se è normale che il primo episodio di una serie così attesa sia al centro dell’attenzione e riesca a creare record incredibili, meno facile è mantenere la scia positiva dopo il secondo episodio.

Invece, come riporta Gamespot, The Last of Us continua a rappresentare un unicum per HBO anche con la sua seconda puntata.

L’episodio andato in onda domenica scorsa, intitolato “Infected”, ha raggiunto 5.7 milioni di spettatori su TV e HBO Max durante la sua prima notte negli Stati Uniti.

Un aumento del 22% di spettatori rispetto alla premiere del 15 gennaio, la percentuale più alta che HBO abbia mai registrato con uno show originale.

Per fare un confronto, il secondo episodio di House of the Dragon ha raggiunto molti milioni di spettatori in più, ovvero 10.2 milioni, ma con una crescita percentuale tra secondo e primo episodio del 2%.

Mentre contiamo con il pallottoliere numeri e percentuali, il primo episodio di The Last of Us è ora salito a 18 milioni di spettatori nella prima settimana, che è più di quattro volte il numero di spettatori della sua premiere di 4.7 milioni di spettatori.

Il secondo episodio dei record ha fatto anche storcere il naso ai fan, per un dettaglio molto importante diverso dalla storia originale. Una puntata a cui è stata deputata anche la diffusione di un dettaglio importante sull’infezione.