The Last of Us, la serie TV ha già aumentato le vendite dei videogiochi

La prima puntata di The Last of Us è già riuscita a conquistare i cuori di tantissimi telespettatori, aumentando conseguentemente il prestigio della IP di Naughty Dog e spingendo i più curiosi a provare i videogiochi originali.

Nelle ultime ore si sono infatti moltiplicati i fan pronti a scoprire le avventure di Ellie e Joel, al punto da aver fatto registrare sui più importanti store online un importante boost alle vendite delle esclusive PlayStation.

Game Rant segnala infatti che, nella versione americana di Amazon, The Last of Us Part 2 è arrivato addirittura al primo posto tra i videogiochi più venduti su PS4, scalzando God of War Ragnarok e Hogwarts Legacy, mentre l’edizione Remastered del primo capitolo è arrivata sia al terzo che al quinto posto, grazie a due inserzioni differenti.

Nel momento che scriviamo questo articolo, possiamo confermare che un’ulteriore spinta alle vendite è avvenuta anche sul territorio italiano: tra i bestseller PS4 viene segnalata la seconda posizione conquistata da Part 2, appena dietro God of War Ragnarok, mentre la versione PS Hits di Remastered conquista un’altrettanto impressionante quarta posizione.

Il successo della serie TV sta spingendo le vendite di The Last of Us.

Curiosamente, non si segnalano invece risultati simili per il remake Part I su PS5, probabilmente a causa della differenza di prezzo rispetto alla versione Remastered su PS4, ma chissà che nelle prossime settimane anche tale edizione non possa registrare nuovi record di vendite.

La grande cura per i dettagli e l’eccellente interpretazione degli attori, oltre a una grande fedeltà e rispetto per le opere originali, hanno già reso The Last of Us di HBO una delle migliori serie degli ultimi tempi che, con il tempo, potrebbe comportare anche un incremento considerevole per il pubblico amante della serie videoludica.

Del resto, se la serie TV ha battuto perfino Breaking Bad nel gradimento dei fan, significa che il futuro del franchise — e dello stesso show televisivo — è più roseo che mai. Come testimoniato anche dalla grande crescita delle vendite degli stessi videogiochi.

Se siete curiosi di scoprire quanto lo show di HBO sia fedele al videogioco originale, vi segnaliamo un nuovo interessante videoconfronto basato sulle scene principali. Ovviamente, occorre segnalarvi che il rischio di spoiler è estremamente elevato.

La serie TV ha già dimostrato di non voler tralasciare nemmeno un singolo dettaglio, come testimoniato anche dalla triste conferma di una delle teorie più popolari tra i fan sul primo gioco.