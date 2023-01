The Last of Us, nel secondo episodio c’è una scena che ha fatto storcere il naso ai fan

Il secondo episodio della serie HBO su The Last of Us è disponibile da poche ore, tanto che i fan hanno già iniziato a esprimere le loro considerazioni, specie su un dettaglio definito piuttosto controverso.

La prima stagione, come saprete, racconta la storia del primo capitolo (che trovate nel remake PS5 su Amazon), avendo quindi un gran numero di somiglianze col titolo Naughty Dog.

Ora, dopo che è stato scoperto che The Last of Us nasconde anche riferimenti alla Part II uscita su PS4, è tempo di sottolineare alcune differenze.

Nonostante quindi un recente video di confronto tra The Last of Us di HBO e The Last of Us Part I ha mostrato quanto lo show sia fedele al gioco, sembra proprio che un cambiamento riscontrato nel secondo episodio dello show abbia diviso i fan.

Attenzione: da ora seguono piccoli spoiler sulla serie di The Last of Us. Proseguite a vostro rischio.

Come riportato anche da Games Radar, la serie di The Last of Us ha un cambiamento rispetto ai giochi che sta dividendo gli spettatori.

Più in particolare, si tratta della scena seguente: Tess, dopo aver accettato il suo destino, viene “baciata” da uno degli infetti prima di ucciderli. Nel titolo di Naughty Dog per PlayStation del 2013, la donna viene invece uccisa dai soldati della FEDRA.

«In realtà odio il fatto che la strana differenza nella scena della morte di Tess metta in ombra il resto dell’episodio, avrebbero potuto semplicemente ometterla», ha scritto uno spettatore sui social in reazione al momento finale.

«È DAVVERO BRUTTO», ha scritto un altro fan, con tanto di caps lock, mentre un altro ancora l’ha definita «molto strana e non necessaria».

Infine, un altro spettatore si è rammaricato per il fatto che la sequenza ha di fatto «ucciso l’atmosfera drammatica».

Ricordiamo ad ogni modo che ci sono chiare differenze tra lo show e il gioco, in particolare l’assenza di spore, come confermato alcune settimane fa.

Infine, il primo episodio della serie si è aperto con un talk show, in cui uno scienziato spiega quanto sono pericolosi i funghi per la razza umana.