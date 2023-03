The Last of Us Part I, i fan sono certi di aver «avvistato» Abby nel gioco

The Last of Us ha ricevuto un remake l’anno scorso, più precisamente una versione migliorata del gioco originale per PS5 che ha aggiunto nuovi elementi e chicche grafiche. Tra questi, anche alcuni piccoli accenni alla Part II, lanciata due anni prima, compreso – pare – un riferimento al personaggio di Abby.

Nato per collegarsi al ben noto TLOU Part II (potete acquistarlo a un prezzo imperdibile su Amazon) la prima avventura di Ellie e Joel è entrata nel cuore dei videogiocatori, i quali continuano a svelare chicche e curiosità sul gioco.

Del resto, Abby è sempre stata un personaggio molto discusso, così come è recente la notizia del fantacasting relativo all’attrice che sarà chiamata a interpretarla in TLOU Stagione 2.

Ora, come riportato anche da The Gamer, qualcuno avrebbe però notato un riferimento al personaggio di Abby nascosto in The Last of Us Part I, più precisamente in Left Behind.

L’account AbbyStanAccount ha segnalato un’immagine che mostra una sezione di gioco specifica del centro commerciale, durante il DLC Left Behind.

Lo screen mostra un banner con una donna bionda che si allena, accompagnato dalla scritta “coming soon”, ovvero “prossimamente”.

Poiché questa immagine non era presente nel gioco originale e Abby è proprio una donna muscolosa e con i capelli biondi come quella raffigurata nel banner, i fan hanno ipotizzato che sia stato aggiunto come omaggio retrospettivo al personaggio.

5. in Left Behind, a blonde woman working out is on ads with the caption "Coming Soon" pic.twitter.com/WhHuRUrEUQ — Katarina ✨ Abby Stan Account (@AbbyStanAccount) March 7, 2023

Per alcuni potrebbe sembrare un’ipotesi azzardata, ma l’immagine aggiunta per il remake suggerisce fortemente che possa trattarsi proprio di una strizzatina d’occhio ad Abby, prima che venisse introdotta ufficialmente nella timeline di The Last of Us.

AbbyStanAccount indica anche altri nuovi poster apparsi nel centro commerciale che ricordano sia Owen che la stessa Abby, e che questi non sono gli unici elementi del primo gioco che sarebbero stati modificati tenendo conto delle rivelazioni del secondo capitolo.

