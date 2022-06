The Last of Us 2 ha un bug che impedisce di proseguire nel gioco

The Last of Us Part II è uno dei giochi più importanti di sempre tra quelli usciti nella generazione di PS4: vero anche che talvolta si può incappare in bug abbastanza fastidiosi, seppur molto rari.

Il sequel dell'avventura di Ellie e Joel è infatti un'avventura curata sotto ogni aspetto, sia grafico che di gameplay.

Se talvolta alcuni bug possono persino cambiare la storia, come quello grazie al quale Abby può uccidere Tommy durante la scena dell’inseguimento del cecchino, è ora il turno di un’altra situazione abbastanza delicata.

Come riportato su Reddit, è stato infatti scoperto un glitch che impedisce di proseguire nel gioco, in un punto specifico della storia.

Attenzione: da questo momento seguiranno piccoli spoiler sulla trama di The Last of Us 2. Se non avete ancora affrontato l’avventura di Naughty Dog, proseguite a vostro rischio.

L’utente Orangeknight464 ha infatti pubblicato un clip in cui testimonia l’aver scovato un bug davvero grave, il quale gli avrebbe impedito di andare avanti nell’avventura.

Nella parte a cavallo con Ellie e Dina poco prima di visitare la città di Seattle, vediamo infatti il giocatore incappare in un muro invisibile che gli impedisce di andare avanti.

Preso dal dubbio, vediamo l’utente scendere dal cavallo e tentare di proseguire a piedi, prima di fondersi letteralmente con il terreno, precipitando rovinosamente nel nulla e perdendo così la vita in maniera del tutto inspiegabile. Poco sotto, il video che testimonia lo spiacevole imprevisto.

Bug e glitch a parte, The Last of Us Part II è un gioco ancora in grado di sorprendere i giocatori con scoperte e curiosità a quasi due anni dall’uscita.

Ma non solo: pochi giorni fa è stato annunciato The Last of Us Part I, gioco che costerà infatti 80,99 euro, cosa questa che ha portato i fan a definirlo addirittura ‘una truffa’.

Infine, avete visto che un altro fan a dato vita a una versione tutta sua del remake di TLOU sfruttando però la potenza del motore grafico Unreal Engine 5?