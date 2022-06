The Last of Us 2, Ellie e Abby si «trasformano» in John Wick

The Last of Us Part II è uno dei giochi più incisivi di sempre tra quelli usciti nella passata generazione di PS4, tanto che i giocatori si divertono ancora con il titolo Naughty Dog.

Il sequel dell’avventura di Ellie (che trovate su Amazon a prezzo molto interessante) ha infatti una community che non ha alcuna intenzione di abbandonare il titolo.

Il tutto, in attesa che anche il remake del primo capitolo faccia capolino su PS5 a partire dal prossimo mese di settembre, un remake che sembra più grande del previsto.

Ora, però, come riportato anche da GamesRadar, sembra che l’abilità dei giocatori sia diventata così elevata da aver «trasformato» le protagoniste del gioco in un eroe dei film d’azione alla John Wick.

Attenzione: da questo momento seguiranno piccoli spoiler sulla trama di The Last of Us 2. Se non avete ancora affrontato l’avventura di Naughty Dog, proseguite a vostro rischio.

Un giocatore di The Last of Us Part II senza problemi con le armi da fuoco ha letteralmente reso Ellie e Abby degne del personaggio interpretato al cinema da Keanu Reeves.

Poco sotto potete infatti vedere una clip di SunhiLegend, il quale ha rivolto la sua attenzione al sequel di The Last of U di Naughty Dog.

Il filmato in questione, ad alto tasso di adrenalina, mostra Ellie e Abby che si scatenano con un arsenale di armi di tutto rispetto.

La prima parte del video mostra mentre Ellie esplora l’area della stazione televisiva di Seattle, imbattendosi in un gruppo di soldati armati della WLF e facendoli fuori con bottiglie, fucili e coltelli.

Per quanto riguarda Abby, la combattente del WLF va su tutte le furie contro un gruppo di infetti anziché di nemici umani, eliminandoli con colpi di fucile di precisione e brutali pestoni.

Insomma, il risultato finale è la fiera della violenza tipica di alcuni celebri film d’azione, inclusa la saga di John Wick.

Del resto, The Last of Us Part II è un gioco ancora in grado di sorprendere i giocatori con scoperte e curiosità a due anni dall’uscita.

Infine, tornando a parlare del primo capitolo, avete letto che per molti The Last of Us Part I rappresenta «uno schiaffo in faccia ai fan».