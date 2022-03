The Elder Scrolls VI non esce? Skyblivion vi farà ingannare l’attesa

Dopo Skyrim, l’open world fantasy di Bethesda amato da generazioni, il prossimo The Elder Scrolls VI è sicuramente il gioco più atteso dai fan di tutto il mondo.

Senza nulla togliere infatti al quinto capitolo della saga di The Elder Scrolls, ancora oggi estremamente valido anche grazie anche al costante supporto dei modder, gli appassionati guardano con curiosità al futuro della serie.

Se infatti grazie ai fan siamo riusciti ad avere un DLC singleplayer in grado di portarci nelle profondità degli abissi, a quanto pare le sorprese non sono finite.

Per ingannare l’attesa qualcuno sta infatti realizzando Skyblivion, una mod che mira a ricreare The Elder Scrolls IV Oblivion in Skyrim.

Come riportato anche da The Gamer, il progetto fan-made Skyblivion è ora tornato a mostrarsi, nonostante la versione finale non sarà rilasciata molto presto (nonostante si intraveda la fine dei lavori).

Il team ha infatti avuto molto di condividere un nuovo video di ben 15 minuti, con cui viene spiegato lo stato dei lavori e molto altro ancora.

Da quello che è possibile capire, gli sviluppatori sono riusciti a includere anche Bruma, la città innevata ai confini di Skyrim, oltre a nuove tribù di goblin, gli abiti dei NPC in stile Oblivion, armi uniche, gli artefatti daedrici e molto altro.

Nel filmato è anche possibile dare un’occhiata alla Gilda dei Combattenti e dei Maghi, ossia la versione di Oblivion dei Compagni e del Collegio di Winterhold.

Questi sono facilmente identificabili dai loro sigilli rossi e blu, coi loro quartieri generali che possono essere trovati in tutta Cyrodiil.

Nell’attesa di scoprirne di più, tempo fa un altro fan ha ricreato il classico Oblivion come fosse un vero e proprio gioco next-gen.

Ma non solo: di recente il SoM SE Team ha rilasciato una mod dedicata al leggendario The Elder Scrolls III Morrowind, chiamata Shadow of Morrowind, per Skyrim Special Edition.