The Elder Scrolls VI esclusiva Xbox? Ecco cosa ne sa Sony

The Elder Scrolls VI, così come Starfield, è l’oggetto del contendere tra Sony e Microsoft ora che quest’ultima ha acquisito l’intera ZeniMax Media.

Il gioco di ruolo tanto atteso di Bethesda Game Studios potrebbe diventare un’esclusiva Xbox, arrivando così soltanto su PC e sulle piattaforme della casa di Redmond.

In questi mesi di incertezza, con Microsoft impegnata a finalizzare l’acquisizione e soltanto in futuro a dettar legge in casa ZeniMax, qual è il ruolo di Sony, però?

A parlarne è stato il boss di PlayStation Jim Ryan che, in un’intervista concessa all’agenzia russa TASS, ha delineato la posizione della casa di PS5.

«Questa è una decisione che è fuori dal nostro controllo, aspetteremo e vedremo cosa succederà», ha spiegato Ryan. «Non vedo l’ora di saperne di più».

Per ora, la sola certezza è che The Elder Scrolls VI e Starfield arriveranno fin dal day one su Xbox Game Pass sia per PC che su Xbox Series X|S.

Microsoft ha spiegato di recente che non vuole sottrarre giochi alle altre piattaforme, che siano Sony o Nintendo, ma che vuole che tali esperienze siano prima o meglio su Xbox.

Quanto a Bethesda, il director Todd Howard ha confessato che – nonostante Morrowind e Oblivion lo siano state, un tempo – faticherebbe nel vedere The Elder Scrolls VI come un’esclusiva Xbox.