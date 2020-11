The Elder Scrolls 6 e Starfield dicono sì a Xbox Game Pass al lancio

The Elder Scrolls 6 e Starfield sono sicuramente due dei più attesi titoli in cantiere tra quelli di Bethesda, specie dopo la notizia dell’acquisizione di ZeniMax da parte di Microsoft, avvenuta ormai diverse settimane fa.

Lo scorso 29 ottobre, il director Todd Howard ha cercato di fare il punto della situazione circa l’esclusività del sequel di Skyrim su console Xbox Series X/S, così come ha anche parlato di Starfield, confermando che non dobbiamo aspettarci una creazione in tempo reale del mondo di gioco (ossia procedurale in stile No Man’s Sky) ma che la mappa di gioco sarà particolarmente generosa (si è fatto accenno a delle proporzioni superiori a quelle del ben noto Fallout 76).

Una presunta immagine leak di Starfield.

Ora, sempre a GameIndustry.biz (via Reddit) in occasione della Brighton Digital Conference, Howard ha parlato di un’altra questione piuttosto importante legata alle due proprietà intellettuali: il CEO ha infatti (finalmente) confermato che sia Starfield che The Elder Scrolls 6 saranno disponibili sul catalogo Xbox Game Pass al lancio dei due giochi.

Chi si aspetta un lancio di prossima uscita, dovrà purtroppo rassegnarsi: Howard ha ribadito che ci vorrà ancora diverso tempo prima d vedere i due giochi in azione, tanto che Starfield potrebbe essere presentato probabilmente solo a ridosso del lancio.

Al momento, quindi, sia The Elder Scrolls 6 che Starfield non dispongono di una data di uscita – né di una finestra di lancio – sebbene è molto probabile che vedano la luce su PS5, Xbox Series X|S e piattaforma PC.

Rimanete sulle pagine di SpazioGames per tutte le novità circa i prossimi e attesissimi progetti prodotti e sviluppati da Bethesda e ZeniMax.