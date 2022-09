The Elder Scrolls III Morrowind rivive grazie ai fan, ed è gratis

Skyrim, l’open world fantasy di Bethesda, è uno degli episodi di The Elder Scrolls più amati di sempre, anche se la storia racconta di un altro grande classico altrettanto apprezzato: Morrowind.

L’amata regione del franchise fantasy è tornata di recente in The Elder Scrolls Online, che potete recuperare su Amazon, che ha portato i giocatori a rivivere quelle lande mai dimenticate per davvero.

Ora, se qualcuno ha ben pensato di ricreare Morrowind all’interno di Skyrim stesso, qualcun altro ha deciso di andare ancora oltre.

No, non parliamo del gioco in VR multiplayer, bensì di un progetto a far rivivere letteralmente il classico, senza troppi giri di parole.

Come riportato anche da DSO Gaming, il modder ‘trancemaster_1988’ ha rilasciato una nuova versione di Morrowind Rebirth che potete scaricare subito, gratuitamente.

Per chi non lo sapesse, Morrowind Rebirth è una revisione completa del Morrowind base, che aggiunge innumerevoli nuovi dettagli, armi, armature e molto altro da vedere e da fare.

In pratica, si tratta di una mod imperdibile per chi vuole rigiocare a questo classico capitolo della saga di TES. Secondo il modder, Morrowind Rebirth 6.0 presenta numerose correzioni di bug, miglioramenti grafici, interni rielaborati, nuove armi e armature e altro ancora.

Non staremo a elencare tutte le modifiche e i miglioramenti della versione 6.0, visto anche che ‘trancemaster_1988’ li ha elencati tutti qui.

Da notare che Morrowind Rebirth 6.0 rivede e corregge decine di texture, aumentando e migliorando tutto ciò che era stato fatto in precedenza. Se volete provare con mano il tutto, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

Restando in tema, un nuovo DLC di Skyrim creato dai fan e chiamato The Isles of Teia aggiunge ben sei isole principali al gioco, oltre a due dungeon e molto altro ancora.

Ma non solo: in tempi non sospetti, qualcuno ha deciso di trasformare Skyrim in uno sparatutto in terza persona a base di zombie, giusto per dare sfogo alla sua dose di sangue e non morti.