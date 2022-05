Morrowind diventa un gioco multiplayer VR, grazie ad una nuova mod

The Elder Scrolls Morrowind è uscito in un periodo in cui le modalità multiplayer non erano ancora così diffuse, ma questo non ha fermato il creatore della mod di cui vi parliamo oggi.

L’amatissima regione del franchise fantasy è tornata di recente in The Elder Scrolls Online, che potete recuperare su Amazon, che ha portato i giocatori a rivivere quelle lande così amate.

Talmente amate che, sempre grazie ad una mod, qualcuno ha inserito Morrowind anche all’interno di Skyrim, per creare il crossover definitivo tra i giochi più amati.

E non contenti della mappa, c’è chi ha voluto inserire anche delle meccaniche di gioco all’interno di Skyrim, perché giustamente ne aveva poche.

Il mondo delle mod nei giochi della serie The Elder Scrolls non conosce fine, e Morrowind ha avuto la sua dose di modifiche.

Morrowind diventa multiplayer, e VR stavolta, grazie ad un aggiornamento della già nota mod TES3MP, a cui sono state aggiunte delle funzionalità.

Come riporta PC Gamer, e come potete vedere nel video qui sotto, ora è possibile giocare al titolo in realtà virtuale anche insieme a degli amici.

Inoltre, anche se non possedete un visore per la VR, potete comunque giocare Morrowind in multiplayer con altri giocatori che stanno utilizzando un visore.

La mod è molto ben fatta perché mette in mostra le mani dei personaggi, che sono ovviamente personalizzate in base alla razza. Quindi, sì, se giocate un khajiit le vostre mani saranno pelose.

Questo progetto è basato su una mod datata 2008, che in tutti questi anni è stata modificata dalla community fino ad arrivare a questo prodotto. Un segno di affetto notevole, non c’è che dire, che potete provare scaricando la mod da questo indirizzo.

C’è anche chi sta sviluppando una mod per Morrowind da ben 20 anni. Un lavoro minuzioso di cui vi abbiamo parlato qualche tempo fa.

