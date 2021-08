The Elder Scrolls 6 uscirà, ma solo dopo un altro big

A giugno, Todd Howard ha discusso di The Elder Scrolls 6, dando un’idea di quando potremo aspettarci l’uscita, sebbene ora è il boss di Xbox a lasciare intendere che ciò non avverrà molto presto.

Il sequel dell’amato Skyrim è stato infatti annunciato ormai qualche anno fa con un breve teaser trailer, per poi sparire dai radar.

Howard, responsabile dei Bethesda Game Studios, ha in ogni caso spiegato che «è bene pensarlo ancora in una fase di design».

Del resto, la mappa di TES 6 sarebbe stata nascosta nel trailer di presentazione di Starfield all’E3 2021, quindi qualcosa si muove in ogni caso.

https://youtu.be/X81qOpl-xrI

Phil Spencer ha ora dichiarato che The Elder Scrolls 6 è “più avanti” in termini di data di uscita rispetto a un altro gioco fantasy previsto su piattaforma Xbox, ossia Fable.

Durante l’Unlocked Podcast di IGN USA (via GR+) per celebrare i 20 anni di Xbox, Spencer ha infatti spiegato che il sesto capitolo della serie Bethesda non uscirà troppo presto, accennando anche al prossimo gioco di ruolo fantasy di Obsidian, Avowed:

Quando penso alla nostra line-up, penso anche al fantasy più appassionante. Penso che Avowed sarà un grande esponente. Fable è stato sempre un po’ diverso, un po’ più spensierato e con un look più british, penso che Playground Games rispetterà questo stile, di conseguenza The Elder Scrolls 6 dovrà aspettare ma quando uscirà penso che sarà incredibile.

Entrambi questi titoli fantasy attualmente in sviluppo non hanno una data di uscita: Fable è stato infatti annunciato durante lo Showcase 2020 di Xbox assieme a un breve teaser trailer.

Nella stessa intervista, Spencer ha anche commentato il numero di giochi di ruolo attualmente in sviluppo con Xbox, osservando che: «Penso che sia importante per noi avere grandi giochi per riempire il portfolio di prodotti che le persone possono giocare su Xbox.»

Al momento non è chiaro al 100% se The Elder Scrolls VI sarà un’esclusiva Xbox, visto anche che la cosa è oggetto di discussione ormai da diversi mesi.

In un articolo che trovate sulle nostre pagine vi abbiamo inoltre spiegato perché l’inclusione del gioco su Xbox Game Pass farà in modo che ci giochino molte più persone rispetto al passato.

Parlando ancora di The Elder Scrolls, avete letto che il “sequel” di Skyrim è finalmente scaricabile?