The Elder Scrolls 6 può aspettare, arrivano due classici in esclusiva Xbox

Ve lo ricordate l’annuncio di The Elder Scrolls 6? È successo davvero un’epoca fa ma, ad oggi, esiste ancora da qualche parte in Bethesda.

C’e chi sta attendendo The Elder Scrolls 6 anche con una certa impazienza, ovvero la fenomenale Nonna Skyrim che vorrebbe giocarci il più presto possibile.

Mentre altri stanno cercando di avere la propria versione del gioco ad ogni costo, anche ricreandolo in Skyrim con Unreal Engine 5.

Ma il nuovo episodio dell’epopea fantasy di Bethesda può attendere, perché ora su PC sono arrivati due grandi classici, come riporta PCGamesN.

The Elder Scrolls 6 non sarà tra di noi ancora per molto tempo, e così i fan della saga potranno passare il tempo (e trovare conforto) in due titoli del passato che sono stati pubblicati su Xbox Insider.

Si tratta di The Elder Scrolls Legend: Battlespire e The Elder Scrolls Adventures: Redguard, due spin-off meno conosciuti, originariamente rilasciati nel lontano 1997 e 1998.

Battlespire venne originariamente pensato come un’espansione per Daggerfall, ma venne poi trasformato in un gioco standalone, incentrato in una battaglia con i Daedra e un viaggio culminante nell’Oblivion.

Redguard è il più corposo dei due giochi, e ha la particolarità di essere l’unico titolo dell’intera serie in cui si interpreta un personaggio predeterminato, per altro in terza persona.

Bethesda sta pubblicando entrambi i giochi negli store Microsoft e Xbox, dove i giocatori potranno testarli e provarli in anteprima per offrire dei feedback, prima della release.

Inizia, quindi, il recupero storico che Bethesda aveva annunciato qualche tempo fa, così da garantire la possibilità di giocare tutta la saga in un posto solo.

E lo potrete fare in maniera ancora più epica con la Xbox Series S a tema, che vogliamo a tutti i costi.