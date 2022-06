Nonna Skyrim ha bisogno di The Elder Scrolls VI, prima di morire

The Elder Scrolls V Skyrim era ed è una pietra miliare del genere fantasy, amato da una legione di giocatori, inclusa una gamer di ben 85 anni.

L’ultimo capitolo della saga di Bethesda (che trovate anche su Amazon) è infatti un titolo ancora molto giocato da una valanga di utenti, tra cui ne spicca quindi uno molto particolare.

Stiamo parlando di Shirley Curry, YouTuber di 85 anni che condivide sulla piattaforma online i gameplay di alcuni titoli Bethesda, tra cui Skyrim, divenuta col tempo anche un PNG del gioco stesso.

E se “nonna Skyrim” ha tempo fa avuto seri problemi di salute, in grado di mettere a repentaglio la sua stessa vita, ora è lei stessa a fare una richiesta specifica agli sviluppatori.

Come riportato da Gaming Bible, l’amata Shirley Curry ha una semplice richiesta da fare a Bethesda per The Elder Scrolls VI.

La simpatica giocatrice vorrebbe infatti che lo sviluppatore si sbrigasse a farlo uscire in modo da poterlo giocare prima di morire.

L’ottantacinquenne gioca a Skyrim su YouTube da quando il gioco è uscito nel 2011 e condivide spesso video di gameplay con i suoi adoranti follower.

Con oltre 1 milione di abbonati, è diventata un’icona della community di The Elder Scrolls, tanto che sono in molti a sperare che Bethesda riesca davvero a fare uscire il gioco in tempi relativamente brevi.

Durante un recente incontro con i fan al PAX East, alla Curry è stato chiesto cosa direbbe al direttore di Bethesda Todd Howard: «Gli chiederei di darmi un bel gioco e di sbrigarsi a finire The Elder Scrolls VI», ha detto ridendo. «Voglio giocarci prima di morire».

Inoltre, Curry ha anche rivelato che le piacerebbe che The Elder Scrolls VI includesse più missioni inquietanti, perché «non è brava a trovare giochi spaventosi da sola».

Ovviamente, la redazione di SpazioGames nella sua interezza augura altri cento anni alla simpatica gamer ultraottantenne, in modo che possa davvero dedicarsi a TES 6 non appena uscirà.

Restando in tema: che Skyrim sia stato un gioco amatissimo lo sappiamo, ma che continui ad essere nelle classifiche dopo tutti questi anni è una sorpresa.

Ma non solo: un fan di Skyrim ha creato una mod che permette ai PNG di pronunciare il vostro nome ad alta voce, rendendo il gioco più coinvolgente.