Assassin’s Creed Valhalla: Il Canto della Gloria disponibile da ora

Assassin’s Creed Valhalla è un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni, trattandosi dell’ultimo capitolo della saga Ubisoft disponibile ormai da diversi mesi.

Nel corso delle settimane il titolo d’avventura ha ricevuto un numero realmente impressionante di contenuti scaricabili di un certo peso, inclusa la prossima espansione L’ira dei druidi, ora confermata al 13 maggio.

Ora, però, è il turno di una novità non strettamente legata al videogioco, ma altrettanto importante, ossia Assassin’s Creed Valhalla: Il Canto Della Gloria.

Creato da Cavan Scott e Martín Túnica, si tratta di un prequel a fumetti che ci trasporterà nella Norvegia del IX Secolo. Eivor Varinsdottir decide di attaccare un gruppo di soldati nemici intenti a razziare un villaggio, un gesto sconsiderato che metterà in moto una spiacevole serie di eventi.

Grazie alla collaborazione con Panini, è finalmente disponibile Assassin's Creed Valhalla: Il Canto della Gloria.

Segui le avventure di Eivor nelle fredde terre della Norvegia, governate dai clan vichinghi in una storia a fumetti ambientata prima delle vicende di AC Valhalla pic.twitter.com/R1UguxKpyv — Assassin's Creed ITA (@AssassinsITA) April 30, 2021

La descrizione ufficiale recita: «grazie alla collaborazione con Panini, è finalmente disponibile Assassin’s Creed Valhalla: Il Canto della Gloria. Segui le avventure di Eivor nelle fredde terre della Norvegia, governate dai clan vichinghi in una storia a fumetti ambientata prima delle vicende di AC Valhalla.»

Il primo numero (dei tre previsti al momento) lo potete trovare a questo indirizzo, sul sito ufficiale di Panini. Va detto in ogni caso che Il Canto della Gloria non è l’unico progetto trasversale rilasciato da Ubisoft e pensato per espandere la mitologia della saga (troviamo infatti anche vari romanzi e manga).

Ricordiamo anche che alcune settimane fa sono emerse le prime informazioni sul nuovo episodio della serie di Assassin’s Creed, inclusa quella che sembrerebbe essere l’ambientazione principale.

Ma non solo: Ubisoft ha anche parlato degli update in arrivo, spiegando perché il publisher abbia deciso di rilasciare aggiornamenti a intervalli di tempo diversi dal solito.