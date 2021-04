Assassin’s Creed Valhalla: novità sui prossimi aggiornamenti

Assassin’s Creed Valhalla sta ricevendo un gran numero di aggiornamenti e hotfix di un certo peso, atti a migliorare ed espandere l’esperienza norrena targata Ubisoft.

Pochi giorni fa un update sarebbe stato caricato sul database e verrà presto reso disponibile per PS4 e PS5.

A quanto pare, non è tutto: attraverso un post sul sito ufficiale del colosso d’oltralpe, il team di sviluppo ha parlato degli update in arrivo, spiegando anche come e perché Ubisoft stia rilasciando vari aggiornamenti a cadenza regolare.

«La community è la nostra priorità e ci impegniamo al massimo per offrire ai giocatori esperienze indimenticabili», si legge nel messaggio originale. «Sappiamo che alcuni degli ultimi aggiornamenti non hanno soddisfatto le aspettative e non sono stati all’altezza dei nostri standard.»

E ancora, Ubisoft ha confermato di aver apportato svariate modifiche ai processi produttivi, inclusi quelli di natura tecnica, per poter offrire aggiornamenti migliori.

Ma non solo: sembra che la cadenza degli aggiornamenti passerà da 4 a 5 settimane, in modo da «dedicare più tempo a testing e ultimi ritocchi».

A fronte di ciò, Ubisoft ha deciso che il prossimo aggiornamento del gioco (versione 1.2.1) è stato slittato al 27 aprile, mentre l’espansione L’ira dei druidi è ora confermata al 13 maggio.

«Produrre un aggiornamento del gioco è un processo lungo e difficile per il team di sviluppo. Cerchiamo sempre di trovare un punto di equilibrio tra il risolvere subito il maggior numero possibile di problemi noti e l’offrire contenuti nuovi e divertenti per i giocatori che potrebbero non imbattersi mai nei problemi segnalati», conclude lo sviluppatore.

In attesa dei nuovi update, Ubisoft ha rilasciato alcune opere secondarie atte ad espandere la mitologia della saga (tra cui romanzi, fumetti e manga).

Infine, ricordiamo che pochi giorni fa sono emerse le prime informazioni sul nuovo episodio della serie di Assassin’s Creed, inclusa l’ambientazione principale.