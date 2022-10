The Callisto Protocol, svelata la longevità del survival horror

The Callisto Protocol è un titolo tra i più attesi tra i prossimi progetti in arrivo, almeno dai fan dei survival horror più spinti.

Il titolo è infatti il sequel spirituale di Dead Space (lo potete già ordinare su Amazon) e per questo motivo non sarà di certo meno violento del suo illustre progenitore.

Un gioco dal gameplay così brutale che ci sono voluti ben due anni per trovare la formula giusta, dal punto di vista estetico.

The Callisto Protocol ci terrà compagnia per molto tempo, potenzialmente, visto che sarà supportato praticamente come un live service game.

Anche perché sarà un’avventura molto lunga potenzialmente, visto che il team di sviluppo ha svelato la longevità del gioco.

Nell’ultimo numero di EDGE, riportato da MP1ST, Glen Schofield, capo di Striking Distance Studios, ha parlato a lungo del gioco svelando, tra le altre cose, quanto durerà The Callisto Protocol.

Il survival horror vi farà paura per un periodo che va dalle 12 alle 14 ore, davvero niente male.

Inoltre ci saranno vari percorsi per portare a termine il gioco, aumentando così la rigiocabilità. La quale aumenterà anche se i giocatori vorranno ottimizzare armi ed equipaggiamento vario.

Alcuni di questi percorsi sono anche particolarmente difficili da scovare, e daranno filo da torcere ai giocatori.

Non vediamo l’ora di metterci le mani, a questo punto. The Callisto Protocol si è mostrato con vari trailer e, in uno degli ultimi, si è vista anche una comparsa dallo show The Boys.

Stando alle prime informazioni emerse dal gameplay, il survival horror che si ispira a Dead Space potrebbe perdere la cosa che rendeva unico proprio Dead Space.

Per quando riguarda Dead Space Remake, di recente sono emersi i requisiti PC del gioco e sono davvero spaventosi. Il che è molto a tema con il gioco, in realtà.