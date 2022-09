The Callisto Protocol potrebbe perdere ciò che rendeva unico Dead Space

The Callisto Protocol è un titolo tra i più attesi tra i prossimi progetti in arrivo, anche e soprattutto per via del retaggio che si porta dietro.

Il titolo che raccogliere l’eredità di Dead Space (lo potete già ordinare su Amazon) non sarà di certo meno violento del suo illustre progenitore.

In particolare gli achievement del gioco faranno la felicità dei giocatori più macabri, che saranno costretti a scovare ogni morte possibile nel gioco.

The Callisto Protocol non sarà un gioco per tutti in ogni caso, perché le parti gore hanno richiesto da sole ben due anni di sviluppo per essere rese il più violente possibile.

Ma forse ci sarà almeno un elemento ad andare a supporto dei giocatori più pavidi, come svelato di recente da Glen Schofield, creatore del gioco (e di Dead Space).

In una intervista esclusiva ai microfoni di The Gamer, lo sviluppatore ha raccontato alcuni dettagli di The Callisto Protocol.

In occasione della Gamescom 2022, Schofield ha parlato dell’eredità del suo Dead Space, specificando che il suo obiettivo è che i giocatori vedano The Callisto Protocol senza fare confronti con il suo precedente lavoro.

Perché si tratta, dalle parole dello sviluppatore, di un gioco molto diverso anche per le sue caratteristiche:

«Ci sono alcune somiglianze qua e là, perché sono io. Spero che le persone non dimentichino Dead Space, ma lo mettano da parte. Il modo in cui raccontiamo la storia è nei film e nei filmati che si integrano perfettamente nel gioco. Il personaggio parla molto, c’è un seguace, ci sono altri personaggi nel gioco, quindi dovrebbe essere diverso.»

La parte del seguace non è stata mai resa nota in alcun modo, e Schofield se l’è lasciata sfuggire nel flusso della chiacchierata. Incalzato su questo punto, lo sviluppatore ha confessato che è una feature che sarebbe stata resa nota nei futuri trailer del gioco.

Per non è stato reso noto il funzionamento specifico di questo seguace, ma sicuramente è un cambiamento molto importante rispetto all’atmosfera solitaria ed opprimente di Dead Space.

Il titolo si è mostrato di recente alla Gamescom 2022, svelando ulteriori elementi di gameplay del survival horror.

Nel frattempo si è parlato del fatto che possa arrivare gratis su Xbox Game Pass, rumor per cui è arrivata una pronta risposta.