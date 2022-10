Dead Space Remake su PC ha dei requisiti minimi e raccomandati «da paura»

Dead Space tornerà molto presto con un remake che promette di portare il capitolo originale nello splendore della generazione di PS5 e Xbox Series X|S, oltre ovviamente che su PC.

Il gioco originale, che potete recuperare su Amazon, è infatti uno dei survival horror sci-fi più rappresentativi di sempre, nonostante con gli anni la saga non si sia mai evoluta per davvero.

Dopo la video comparativa tra il remake e il titolo originale, in grado di mettere in mostra le differenze tra le due versioni, è ora il turno di un’informazione molto utile per chi deciderà di giocare al nuovo remake.

Come riportato anche su ResetEra, sono stati resi noti i requisiti minimi e raccomandati per giocare a Dead Space Remake su PC nel migliore dei modi.

Sulla pagina Steam ufficiale del gioco sono infatti apparse le specifiche tecniche per poter giocare al titolo EA Motive nel migliore dei modi.

Trovate i requisiti del gioco poco più in basso, divisi come di consueto in minimi e raccomandati:

MINIMI: Richiesto un processore e sistema operativo a a 64-bit SO: Window 10 64-bit + Processore: Ryzen 5 2600x, Core i5 8600 Memoria: 16 GB RAM Grafica: AMD RX 5700, GTX 1070 DirectX: Versione 12 Network: Connessione Broadband Internet Storage: spazio disponibile di 50 GB



RACCOMANDATI: Richiesto un processore e sistema operativo a a 64-bit SO: Window 10 64-bit + Processore: Ryzen 5 5600X,Core i5 11600K Memoria: 16 GB RAM Grafica: Radeon RX 6700 XT, Geforce RTX 2070 DirectX: Versione 12 Network: Connessione Broadband Internet Storage: spazio disponibile di 50 GB



Ricordiamo, per restare in tema, che il remake di Dead Space costerà 80 euro su PS5 e Xbox Series X: ben 20 euro in più rispetto alla versione PC: ciò ha ovviamente causato le polemiche del caso da parte del pubblico pagante.

Nel frattempo potete recuperare anche l’analisi con le nostre aspettative sul remake in uscita, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.