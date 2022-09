The Callisto Protocol, nel nuovo trailer c’è un pezzettino di The Boys

The Callisto Protocol è un titolo tra i più attesi tra i prossimi progetti in arrivo, almeno dai fan dei survival horror più spinti.

Il titolo è infatti il sequel spirituale di Dead Space (lo potete già ordinare su Amazon) e per questo motivo non sarà di certo meno violento del suo illustre progenitore.

I giocatori con una passione per il macabro saranno contenti di collezionare gli achievement del gioco per esempio, perché saranno relativi alle varie morti possibili.

L’orrore di The Callisto Protocol potrebbe durare anche a lungo per altro, perché il titolo verrà trattato come un live service game.

In queste ore il team di sviluppo, Striking Distance Studios, ha pubblicato un nuovo trailer di The Callisto Protocol, chiamato The Truth of Black Iron.

Il trailer si focalizza sulla prigione Black Iron, i cui terribili segreti saranno al centro di una delle sequenze di gioco.

Ma, oltre a pezzi di gameplay, storia, ed altre morti tremende e mostri orribili, i fan di The Boys, lo show di Amazon tratto dall’omonima serie a fumetti di Garth Ennis, potranno scoprire un’attrice molto familiare.

Potete vedere il nuovo trailer qui sotto, e se non vi siete accorti dell’attrice in questione potreste andare al minuto 0:44, più o meno:

Si tratta di Karen Fukuhara, che nello show di Amazon interpreta Kimiko, “la Femmina”, o “la Femmina della Specie” per gli appassionati del fumetto originale.

The Callisto Protocol e The Boys non hanno molto in comune curiosamente, se non per una certa propensione alla violenza estrema a pensarci bene.

Chissà che l’attrice non sia uno dei compagni di viaggio di cui si era parlato tempo fa. Una delle nuove caratteristiche di The Callisto Protocol che lo allontanano da Dead Space.

A proposito di The Boys, il caso ha voluto che Hideo Kojima stesse realizzando un’idea per un videogioco simile al concept originale della serie di Amazon.