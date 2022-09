The Callisto Protocol sarà gratis su Game Pass? Rispondono gli autori

The Callisto Protocol sta ormai conquistando l’attenzione dei più grandi appassionati dei survival horror d’azione, dimostrandosi come l’erede di Dead Space che molti fan stavano aspettando da tempo.

Il nuovo horror di Glen Schofield (che potete prenotare su Amazon) è stato infatti protagonista di eventi videoludici come la Gamescom 2022: pur trattandosi di una produzione indipendente, ha spesso rubato la scena a molti titoli “sulla carta” più imponenti.

L’ultimo filmato gameplay ha conquistato davvero tutti, al punto che molti giocatori hanno iniziato ad augurarsi che The Callisto Protocol potesse essere incluso anche su Xbox Game Pass: secondo diversi fan, si tratterebbe infatti di una mossa vincente per il servizio.

Gli autori non sembrano però essere dello stesso avviso, almeno per il momento: in un’intervista rilasciata a TrueAchievements, il CTO di Striking Distance Studios ha infatti sottolineato di non ritenerla la strategia giusta per un titolo con queste caratteristiche.

Pur non avendo voluto escludere del tutto la possibilità che The Callisto Protocol possa arrivare sul servizio in abbonamento, sembra proprio che ciò non accadrà al day-one: il CTO Mark James ha infatti ammesso che il team ci ha «pensato», spiegando poi perché gli sviluppatori si sono detti contrari:

«Si gioca soltanto una volta [a The Callisto Protocol]. Credo che questi servizi siano costruiti in direzione dei giochi in stile open world e i multiplayer ripetitivi. Credo che giochi [di questo genere] riescano a sopravvivere bene su questo servizio. […] Dico solo che, come modello finanziario, è difficile riuscire a farlo funzionare per uno studio indipendente. Penso che vedrete inclusi ancora giochi single-player, ma probabilmente arriveranno dalle compagnie hardware».

Il riferimento è chiaramente alla stessa Microsoft e ai suoi Xbox Game Studios: se la casa di Redmond può infatti permettersi di pubblicizzare il servizio pubblicando al day-one anche i più importanti titoli per giocatore singolo, secondo Mark James non si tratta di un ragionamento così semplice per studi di sviluppo indipendenti.

Il CTO ha poi concluso la sua analisi sottolineando che non ha mai detto che non potrà «mai» accadere, ma solo che è estremamente difficile: in altre parole, The Callisto Protocol non arriverà al day-one su Xbox Game Pass, ma in futuro potrebbe esserci un ripensamento.

Il nuovo titolo di Glen Schofield è stato apprezzato anche per i tanti modi macabri in cui il nostro eroe potrà trovare la morte: proprio questi particolari game over saranno al centro di alcuni particolari achievement da sbloccare.

Una creatività che, naturalmente, è stata rispecchiata anche nel modo in cui sconfiggeremo i nemici: proprio la brutalità delle mutilazioni, che non saranno mai uguali per tutti, ha richiesto addirittura 2 anni di sviluppo.