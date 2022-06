Hideo Kojima stava per creare il “suo” videogioco di The Boys… per caso

Hideo Kojima e The Boys è un binomio che non pensavamo di volere, almeno fino a quando il game designer non ha raccontato una sua idea su Twitter.

Dopo Death Stranding, che potete recuperare su Amazon, siamo ancora in attesa di scoprire a cosa sta lavorando esattamente il game designer nipponico.

Di certo sappiamo che Kojima è al lavoro su un’esclusiva Xbox, ma la natura del progetto è ancora tutta da scoprire.

Il cui annuncio ha scatenato molte reazioni feroci, le quali dicono molto anche di noi stessi: ve lo abbiamo raccontato in un nostro SpazioGames Originals.

Se conoscete Hideo Kojima sapete che è molto attivo su Twitter ed oggi, tra una foto di un film che ha visto e un piatto che sta mangiando, il game designer ha svelato di aver pensato un concept simile a The Boys.

The Boys è lo show di Prime Video, arrivato alla terza stagione, in cui una multinazionale ha creato dei supereroi i quali fanno il bello e cattivo tempo, forti del loro essere immuni e sopra la legge.

I Super, così vengono chiamati, sono combattuti e controllati dai Boys, un gruppo di agenti federali senza scrupoli che cercano di mettere un freno alle scorribande del Patriota e degli altri “eroi”.

Violento, dissacrante e satirico – come se non di più il fumetto originale dell’autore Garth Ennis – la serie TV è uno dei successi più importanti della piattaforma di streaming di Amazon.

"THE BOYS," which I quit after 3 episodes of season 1. I thought I'd watch the rest of the show. Actually, I watched a few episodes that were delivered at the time when I was about to start a project that I had been warming up for a long time, pic.twitter.com/UpI00pUIHQ

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) June 26, 2022