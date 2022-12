The Callisto Protocol, la nuova grande patch è disponibile da ora: ecco cosa cambia

Glen Schofield e tutto il team di Striking Distance Studios continuano a lavorare duramente per migliorare l’esperienza ludica di The Callisto Protocol, uno dei lanci più attesi per il mese di dicembre che ha portato i fan in un nuovo spaventoso viaggio.

Gli sviluppatori avevano infatti promesso un supporto particolarmente longevo per The Callisto Protocol (lo trovate in sconto su Amazon), non solo con nuovi contenuti in arrivo grazie al Season Pass ma anche e soprattutto con patch correttive.

Dopo poco più di una settimana dall’ultima patch rilasciata su PC, il team di sviluppo ha appena annunciato di aver rilasciato un altro aggiornamento molto importante, disponibile questa volta su tutte le versioni del gioco.

Come riportato da DSOGaming, si tratta infatti di una patch particolarmente imponente, anche e soprattutto per il peso: sarà necessario avere a disposizione almeno 11GB liberi per poter procedere al download.

Il nuovo aggiornamento includerà infatti non solo ulteriori ottimizzazioni per la performance e la stabilità, ma anche un combattimento migliorato, diversi cambiamenti QOL e anche una migliore localizzazione del prodotto.

Inoltre, c’è una novità molto interessante dedicata ai fan PlayStation: gli sviluppatori hanno infatti confermato che adesso i trofei di The Callisto Protocol in edizione PS4 si sincronizzeranno correttamente con il PSN.

Several of you have asked, and we can confirm that PS4 trophies now sync via PSN. Thanks for your patience. — The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) December 16, 2022

Sfortunatamente, DSOGaming segnala che l’ultima patch non ha ancora risolto alcuni problemi di ottimizzazione della CPU per le edizioni PC, che provocano effetti stuttering non appena sceglierete di tenere abilitato il ray tracing.

Vedremo se i prossimi aggiornamenti riusciranno a intervenire anche su questo problema: nel frattempo, vi ricordiamo che l’ultimo aggiornamento di The Callisto Protocol è già disponibile per il download non solo su PC, ma anche sulle console PlayStation e Xbox.

Del resto, è stato lo stesso Glen Schofield ad ammettere l’esistenza di questi problemi, spiegando che sarebbero dovuti alla fretta di qualche sviluppatore nel concludere il progetto.

Se invece, a prescindere dai già citati problemi di ottimizzazione, vi aspettavate qualcosa di più dal comparto grafico, vi segnaliamo un interessante lavoro realizzato da un fan italiano che lo ha reso davvero next-gen.