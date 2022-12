The Callisto Protocol, nuova patch già disponibile su PC: ecco cosa cambia

Il team di The Callisto Protocol è duramente al lavoro per riuscire a ottimizzare l’esperienza il prima possibile su tutte le piattaforme, specializzandosi in particolar modo sulla versione PC, afflitta da numerosi problemi di ottimizzazione e stuttering che hanno reso l’esperienza terrificante — anche se per i motivi sbagliati.

Va comunque detto che Striking Distance Studios sta dimostrando un impegno che merita di essere apprezzato: sebbene non sia ancora passata nemmeno una settimana dal lancio ufficiale del loro survival horror (che trovate già in sconto su Amazon), gli sviluppatori sono già riusciti a lanciare la seconda patch specifica su PC.

Un risultato sicuramente impressionante, se prendiamo anche in considerazione il fatto che solo due giorni fa era stato rilasciato un aggiornamento su console: il secondo update su PC promette di continuare a lavorare sui problemi già affrontati nella prima patch, in particolar modo legati allo stuttering.

Il nuovo aggiornamento è già disponibile per il download sui vostri dispositivi: l’annuncio è arrivato direttamente dagli sviluppatori con un breve post rilasciato sui social, che svela in che modo stanno intervenendo per migliorare l’esperienza.

La nuova versione di The Callisto Protocol dovrebbe riuscire a ridurre ulteriormente lo stuttering incontrati dagli utenti, intervenendo anche su una ulteriore feature ritenuta problematica da molti fan:

We’re listening to your feedback and working hard to further optimize PC performance. Today we released a new PC update that improves PSO caching and further reduces any stuttering issues. Additional PC and console optimizations are in the works now. Stay tuned.

— The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) December 7, 2022