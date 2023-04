Tekken 8 stavolta ci sorprende con un doppio reveal dei personaggi

Tekken 8 continua a far sfilare i suoi personaggi e, stavolta, Bandai Namco ci sorprende con il doppio reveal di Asuka Kazama e Leroy Smith.

Due personaggi con storie molto diverse, che hanno esordito in passati episodi di Tekken (che trovate su Amazon) anche se in periodi molto diversi tra loro.

Mentre Tekken 8 promette di essere addirittura “il Dark Souls dei picchiaduro a incontri”, qualunque cosa volesse intendere Katsuhiro Harada, director del titolo.

Forse per la sua storia intricata? Per quanto riguarda Heihachi, infatti, nemmeno gli sviluppatori riescono a credere che sia davvero passato all’altro mondo.

Ma adesso è tempo di guardare al presente perché, in occasione dell’EVO Japan 2023, Bandai Namco ha svelato ben altri due personaggi del cast di Tekken 8.

Iniziamo con Asuka Kazama, la sempre adorabile praticante di Aikido che, come potete vedere dal trailer di gameplay, diventa decisamente meno tenera quando c’è da combattere:

Lo stile della classica adolescente giapponese, sebbene di anni ne siano passati, unito alla sua grande capacità nelle arti marziali la rende ancora un personaggio interessante. Con un moveset che i giocatori appassionati ricorderanno bene, al quale si aggiungono opzioni molto interessanti.

Per quanto riguarda Leroy Smith, invece, si tratta una delle ultime aggiunte al mondo del picchiaduro di Bandai Namco, che in Tekken 8 ritorna in tutto il suo stile:

Anche in questo caso sembra che i fan di Leroy avranno ancora dalla loro lo stiloso maestro di arti marziali che hanno imparato a conoscere come personaggio aggiuntivo nel settimo capitolo, ora promosso a titolare per così dire.

Intanto abbiamo potuto scoprire, o almeno immaginare, come potrebbe essere il ritorno nei panni di Jin Kazama, ma anche Paul Phoenix e i suoi capelli incredibili, Marshall Law che è sempre elettrizzante come lo ricordavamo, il fulmineo Lars, il possente King e il suo carisma da ring e l’intelligenza artificiale di Jack-8. Ai quali sono seguiti Jun Kazama e Ling Xiaoyu, parlando di classici.

Tekken 8 è il prossimo capitolo della serie di picchiaduro di Bandai Namco, che offrirà nuovi personaggi, meccaniche di gioco inedite e una grafica finalmente next-gen. Al momento non è stata annunciata una data di uscita ufficiale, ma il gioco sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Per approfondire la conoscenza con il gioco made in Bandai Namco, fate riferimento alla nostra pagina hub dedicata.