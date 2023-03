Tekken 8 segna finalmente il ritorno di Jun Kazama dopo tantissimi anni

Tekken 8 continua a far sfilare i suoi personaggi e, per i fan più sfegatati, stavolta è il momento del grande ritorno di Jun Kazama.

Il personaggio è mancato per tantissimi anni e, fino all’ultimo, i fan hanno sperato di poterla vedere in episodi passati del franchise (come Tekken 7 che trovate su Amazon) ma non sono stati accontentati.ù

Un nuovo trailer che arriva mentre Tekken 8 continua ad essere molto misterioso, tanto che anche il gameplay è stato centellinato negli ultimi mesi.

Così come le informazioni sulla data di uscita, che Bandai Namco si è tenuta per sé allo stesso modo.

Jun Kazama è scomparsa in azione da Tekken 2, secondo il canone della storia del gioco. È apparsa giusto in Tekken Tag Tournament 2, ma essendo una sorta di spin-off a livello narrativo non conta realmente per i fan puri dei personaggi e della storia di Tekken.

Ad ogni modo, la madre di Jin Kazama è tornata in Tekken 8 e oltre ad essere in grandissima forma ci dà l’impressione di essere una con cui non bisogna scherzare, pur se pacifica.

Oltre a mostrarci il suo stile di combattimento elegante, il trailer ci fa dare anche uno sguardo a un nuovo stage di combattimento appena rivelato, che porta i giocatori in una foresta dall’aspetto incantevole.

È molto probabile che Jun giocherà un ruolo chiave nella storia del picchiaduro, che si concentra sullo scontro padre-figlio tra Kazuya e Jin.

Intanto abbiamo potuto scoprire, o almeno immaginare, come potrebbe essere il ritorno nei panni di Jin Kazama, ma anche Paul Phoenix e i suoi capelli incredibili, Marshall Law che è sempre elettrizzante come lo ricordavamo, il fulmineo Lars, il possente King e il suo carisma da ring e l’intelligenza artificiale di Jack-8.

Tekken 8 è il prossimo capitolo della serie di picchiaduro di Bandai Namco, che offrirà nuovi personaggi, meccaniche di gioco inedite e una grafica finalmente next-gen. Al momento non è stata annunciata una data di uscita ufficiale, ma il gioco sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Per approfondire la conoscenza con il gioco made in Bandai Namco, fate riferimento alla nostra pagina hub dedicata.