Tekken 8 sarà il Dark Souls dei picchiaduro a incontri, Harada ne è certo

Bandai Namco è pronta a tornare sul ring con Tekken 8, il ritorno della celebre saga di picchiaduro. Ora, a parlarne è il director Katsuhiro Harada.

Il precedente Tekken 7 (lo trovate su Amazon) aveva dimostrato che la serie aveva ancora molto da dire, tanto che l’ottavo capitolo ufficiale promette faville.

Il gioco riprenderà molto del classico stile originale dei primi capitoli storici del franchise, inclusi alcuni protagonisti mai dimenticati come Ling Xiaoyu.

Ora, come riportato anche da Games Radar, Harada ritiene che i giochi di combattimento come Tekken 8 abbiano delle somiglianze con i soulslike di FromSoftware.

Il director di Tekken 8 ha paragonato, senza troppi complimenti, il nuovo capitolo della saga di picchiaduro 3D a incontri ai vari Dark Souls.

Parlando con PLAY Magazine, Katsuhiro Harada ha contestato l’idea che i giochi di combattimento siano complessi e complicati, affermando invece che Tekken 8 sarà una naturale evoluzione della serie, così come quando i giocatori di Dark Souls sentono di voler migliorare e migliorarsi.

Harada ritiene che Dark Souls sia un gioco deliberatamente pensato per essere difficile, ma il divertimento dei giocatori – anche di quelli che trovano difficile il gioco From – risiede nello spronare a raggiungere nuovi livelli e a migliorare le performance pad alla mano.

È questo, in poche parole, l’obiettivo di Harada con Tekken 8: il director vuole che i giocatori si sentano come se avessero raggiunto nuovi livelli e migliorato il loro stile di gioco, sentendosi come stessero affinando le loro abilità, divertendosi e sforzandosi di raggiungere nuove vette di bravura. Ed è qui che il paragone con Dark Souls si fa davvero azzeccato per Harada.

In attesa della sua release e vista la grande raffica di presentazioni del roster che sta arrivando, abbiamo messo insieme per voi tutto quello che dovete sapere su Tekken 8.

Restando in tema, di recente abbiamo potuto scoprire anche come potrebbe essere il ritorno di Paul Phoenix e i suoi capelli fuori di testa, Marshall Law che è sempre acrobatico come lo ricordavamo, il letale Lars, il possente King e l’intelligenza artificiale di Jack-8.