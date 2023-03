Tekken 8 continua col ritorno di lottatori classici (questa volta da Tekken 3)

Bandai Namco ha svelato un nuovo trailer dell’atteso Tekken 8, dedicato questa volta a un’altra, grande combattente del passato della saga: stiamo parlando di Ling Xiaoyu.

Il precedente Tekken 7 (lo trovate su Amazon) aveva già dimostrato che la serie di beat ‘em up aveva ancora parecchio da dire, specie nei confronti dei fan storici.

Il gioco, come ormai è più che palese, riprende il classico stile originale dei vecchi capitoli della serie, inclusi alcuni protagonisti mai dimenticati come Jun Kazama.

Ora, come riportato anche su ResetEra, un nuovo e vibrante video ci mostra l’agilissima Xiaoyu in azione, dopo aver debuttato nel leggendario Tekken 3.

Bandai Namco ci sta letteralmente inondando con nuovi trailer tratti dai personaggi di Tekken 8, a cui ora se ne aggiunge un altro di un certo livello.

Ling Xiaoyu – vista per la prima volta nel terzo capitolo del franchise, uscito nel lontano 1997 – è l’ultima combattente ad essere stata confermata: il look è decisamente più fresco e moderno, sebbene l’artista marziale sembra aver mantenuto molte delle sue mosse di punta (tra cui l’Arte della Fenice), quindi sarà letale proprio come in passato.

Ricordiamo ad ogni modo che durante il prossimo fine settimana ci sarà un test di prova giocabile all’Evo Japan, quindi potrebbero esserci ulteriori novità sul gioco molto presto.

Restando in tema, di recente abbiamo potuto scoprire come potrebbe essere il ritorno di Paul Phoenix e i suoi capelli incredibili, Marshall Law che è sempre acrobatico come lo ricordavamo, il letale Lars, il possente King e l’intelligenza artificiale di Jack-8 (e siamo certi che le sorprese lato personaggi non sono finite qui).

Se vi va di saperne di più su Tekken 8, prossimo capitolo della serie di picchiaduro di Bandai Namco che offrirà nuovi personaggi, meccaniche di gioco inedite e una grafica next-gen, fate riferimento alla nostra pagina hub dedicata.